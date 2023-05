জার্মান স্টার্টআপ n8n তার উদ্ভাবনী "ফেয়ার কোড" ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন প্ল্যাটফর্মকে আরও বিকাশ করতে $1.5 মিলিয়ন বীজ তহবিল সংগ্রহ করেছে যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনকে একত্রিত করে, নির্বিঘ্ন সহযোগিতা সক্ষম করে। সিকোইয়া এবং ফার্স্টমিনিট ক্যাপিটালের নেতৃত্বে ফান্ডিং রাউন্ড ছিল, ইউরোপে সেকোইয়ার ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং সম্প্রসারণের উপর জোর দেয়।

বেশ কিছু কোম্পানি ইতিমধ্যেই এমন টুল তৈরি করার সুযোগ চিহ্নিত করেছে যা ডেভেলপার এবং অ-প্রযুক্তিগত ব্যবহারকারীদের ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনকে একীভূত করতে সহায়তা করে। AppMaster.io, একটি no-code প্ল্যাটফর্ম, ব্যাকএন্ড পরিষেবা থেকে স্বজ্ঞাত ব্যবহারকারী ইন্টারফেস এবং অ্যাপ্লিকেশন বিকাশে ক্রস-ফাংশনাল ইন্টিগ্রেশন প্রদান করে। একইভাবে, বাজারের অন্যান্য সফল খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছে Zapier, Tray.io, RapidAPI, এবং MuleSoft, সেলসফোর্স দ্বারা অর্জিত একটি অসাধারণ $6.5 বিলিয়ন।

Jan Oberhauser, n8n-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, বিদ্যমান অফারগুলির মধ্যে একটি ব্যবধান উপলব্ধি করেছিলেন, তাকে একটি পরিষেবা তৈরি করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন যা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করে। একজন বিকাশকারী হিসাবে, ওবারহাউসার এমন একটি প্ল্যাটফর্ম চেয়েছিলেন যা সাশ্রয়ী, মাপযোগ্য এবং জটিল ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজন ছাড়াই বিভিন্ন বিশেষ অ্যাপ্লিকেশন পরিচালনা করতে সক্ষম। n8n ছিল তার প্রতিক্রিয়া, অন্যদের জন্য একটি পরিষেবা হিসাবে বিবেচনা করার আগে তার নিজের ব্যবহারের জন্য প্রাথমিকভাবে।

ন্যায্য কোড মডেল মূল স্রষ্টার জন্য একটি কার্যকর বাণিজ্যিক ভিত্তির সাথে ওপেন-সোর্স বিকাশের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে। বিকাশকারীদের বিনামূল্যে কোড এবং নমনীয় দিকগুলি অফার করে, মডেলটি নির্মাতাকে সম্পর্কিত পরিষেবা প্রদান করে বা SaaS সাবস্ক্রিপশনের মতো নির্দিষ্ট ফাংশনের জন্য চার্জ করে রাজস্ব জেনারেট করতে দেয়।

ন্যায্য কোডের একজন উকিল হিসাবে, Oberhauser Fair-Code.io-তে অবদান রাখে এবং ক্ষেত্রে টেকসই, সম্প্রদায়-ভিত্তিক, এবং বাস্তবসম্মত উন্নয়ন প্রচার করে। n8n বর্তমানে ডেটা গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে এবং নির্দিষ্ট সম্মতির প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে একটি বিনামূল্যে, স্থানীয়ভাবে হোস্ট করা সংস্করণ সরবরাহ করে। যাইহোক, কোম্পানি প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং ইন্টিগ্রেশন পরিষেবা প্রদানের সময় রাজস্ব তৈরি করতে আগামী মাসগুলিতে একটি SaaS সাবস্ক্রিপশন মডেল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছে।

n8n-এ Sequoia-এর উল্লেখযোগ্য সম্পৃক্ততা ইউরোপীয় বাজারে ফার্মের সম্প্রসারণকে তুলে ধরে। ভিসি সক্রিয়ভাবে ইউরোপে স্থানীয় চুক্তির সন্ধান করে, প্রতিভার সন্ধান করে এবং লুসিয়ানা লিক্সান্দ্রুর মতো উল্লেখযোগ্য নিয়োগের মাধ্যমে ইউরোপে তার উপস্থিতি তৈরি করে চলেছেন, সিকোয়ার প্রথম ইউরোপীয় অংশীদার হিসাবে অ্যাকসেল থেকে শিকার করা হয়েছে৷

Sequoia সাম্প্রতিক বছরগুলিতে Facebook-এর $19 বিলিয়ন হোয়াটসঅ্যাপ অধিগ্রহণ সহ বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল স্টার্টআপ প্রস্থানের সাথে জড়িত। এই অঞ্চলে সম্প্রসারণ ইউরোপীয় বাজারে আস্থার ক্রমবর্ধমান স্তরের ইঙ্গিত দিচ্ছে, কারণ সেকোইয়া তার উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রগতি চালিয়ে যাচ্ছে।

