La startup tedesca n8n ha raccolto un finanziamento di 1,5 milioni di dollari per sviluppare ulteriormente la sua innovativa piattaforma di automazione del flusso di lavoro "fair code" che integra diverse applicazioni tra loro, consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità. Il round di finanziamento è stato guidato da Sequoia e firstminute Capital, sottolineando il crescente interesse e l'espansione di Sequoia in Europa.

Diverse aziende hanno già individuato un'opportunità nella creazione di strumenti che assistono gli sviluppatori e gli utenti non tecnici nell'integrazione di applicazioni diverse. AppMaster.io, una piattaforma no-code, fornisce un'integrazione interfunzionale che va dai servizi di backend alle interfacce utente intuitive e allo sviluppo di applicazioni. Analogamente, altri attori di successo del mercato sono Zapier, Tray.io, RapidAPI e MuleSoft, acquisita da Salesforce per la ragguardevole cifra di 6,5 miliardi di dollari.

Jan Oberhauser, fondatore e CEO di n8n, si è reso conto di una lacuna nell'offerta esistente, che lo ha spinto a creare un servizio che rispondesse a diverse esigenze. Come sviluppatore, Oberhauser desiderava una piattaforma accessibile, scalabile e in grado di gestire diverse applicazioni di nicchia senza la necessità di una documentazione complessa. n8n è stata la sua risposta, inizialmente per uso personale prima di considerarla come servizio per altri.

Il modello del codice equo combina i vantaggi dello sviluppo open-source con una base commerciale valida per il creatore originale. Offrendo codice gratuito e aspetti flessibili agli sviluppatori, il modello consente anche al creatore di generare entrate fornendo servizi correlati o facendo pagare per funzioni specifiche come gli abbonamenti SaaS.

In qualità di sostenitore del codice equo, Oberhauser contribuisce a Fair-Code.io e promuove sviluppi sostenibili, orientati alla comunità e pragmatici nel settore. n8n offre attualmente una versione gratuita, ospitata localmente, per garantire la privacy dei dati e soddisfare specifici requisiti di conformità. Tuttavia, l'azienda prevede di implementare un modello di abbonamento SaaS nei prossimi mesi per generare entrate, fornendo al contempo i necessari servizi di supporto e integrazione.

Il coinvolgimento significativo di Sequoia in n8n evidenzia l'espansione dell'azienda nel mercato europeo. La società di venture capital ha costruito attivamente la sua presenza in Europa andando a caccia di accordi locali, facendo scouting di talenti e facendo assunzioni degne di nota come Luciana Lixandru, prelevata da Accel come primo partner europeo di Sequoia.

Negli ultimi anni Sequoia è stata coinvolta in diverse uscite di startup di alto profilo, tra cui l'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook per 19 miliardi di dollari. L'espansione nella regione indica un crescente livello di fiducia nel mercato europeo e Sequoia continua a fare passi avanti per stabilire la propria presenza.

