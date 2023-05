De Duitse startup n8n heeft 1,5 miljoen dollar aan seed funding opgehaald om zijn innovatieve "fair code" workflow automation platform verder te ontwikkelen dat verschillende applicaties met elkaar integreert, waardoor naadloze samenwerking mogelijk wordt. De financieringsronde werd geleid door Sequoia en firstminute Capital, wat de groeiende belangstelling en uitbreiding van Sequoia in Europa benadrukt.

Verschillende bedrijven hebben al een opportuniteit vastgesteld in het creëren van tools die ontwikkelaars en niet-technische gebruikers helpen bij het integreren van verschillende toepassingen. AppMaster.io, een no-code platform, biedt cross-functionele integratie van backend service tot intuïtieve gebruikersinterfaces en applicatieontwikkeling. Andere succesvolle spelers op de markt zijn onder meer Zapier, Tray.io, RapidAPI en MuleSoft, dat voor een opmerkelijke 6,5 miljard dollar door Salesforce is overgenomen.

Jan Oberhauser, de oprichter en CEO van n8n, zag een gat in het bestaande aanbod, wat hem ertoe aanzette een dienst te creëren die in verschillende behoeften voorziet. Als ontwikkelaar wilde Oberhauser een platform dat betaalbaar, schaalbaar en geschikt was voor verschillende nichetoepassingen zonder de noodzaak van complexe documentatie. n8n was zijn antwoord, aanvankelijk voor eigen gebruik voordat hij het als dienst voor anderen overwoog.

Het fair code-model combineert de voordelen van open source-ontwikkeling met een levensvatbare commerciële basis voor de oorspronkelijke maker. Door gratis code en flexibele aspecten aan ontwikkelaars aan te bieden, stelt het model de maker ook in staat inkomsten te genereren door gerelateerde diensten aan te bieden of specifieke functies in rekening te brengen, zoals SaaS-abonnementen.

Als voorstander van eerlijke code draagt Oberhauser bij aan Fair-Code.io en bevordert hij duurzame, gemeenschapsgerichte en pragmatische ontwikkelingen op dit gebied. n8n biedt momenteel een gratis, lokaal gehoste versie om de privacy van gegevens te waarborgen en tegemoet te komen aan specifieke compliance-eisen. Het bedrijf is echter van plan om in de komende maanden een SaaS-abonnementsmodel te implementeren om inkomsten te genereren en tegelijkertijd de nodige ondersteuning en integratiediensten te bieden.

De aanzienlijke betrokkenheid van Sequoia bij n8n benadrukt de uitbreiding van het bedrijf op de Europese markt. De VC heeft haar aanwezigheid in Europa actief uitgebouwd door te jagen op lokale deals, talent te zoeken en opmerkelijke aanwervingen te doen, zoals Luciana Lixandru, die van Accel werd weggeplukt als Sequoia's eerste Europese partner.

Sequoia was de afgelopen jaren betrokken bij verschillende high-profile startup-exits, waaronder de overname van WhatsApp door Facebook ter waarde van $19 miljard. De uitbreiding naar de regio wijst op een toenemend vertrouwen in de Europese markt, nu Sequoia stappen blijft zetten om zijn aanwezigheid te vestigen.

