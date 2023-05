Das deutsche Start-up n8n hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar erhalten, um seine innovative Workflow-Automatisierungsplattform "fair code" weiterzuentwickeln, die verschiedene Anwendungen miteinander verbindet und eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglicht. Die Finanzierungsrunde wurde von Sequoia und firstminute Capital angeführt und unterstreicht das wachsende Interesse und die Expansion von Sequoia in Europa.

Mehrere Unternehmen haben bereits die Möglichkeit erkannt, Tools zu entwickeln, die Entwicklern und nicht-technischen Benutzern bei der Integration unterschiedlicher Anwendungen helfen. AppMaster.io, eine Plattform von no-code, bietet eine funktionsübergreifende Integration von Backend-Diensten bis hin zu intuitiven Benutzeroberflächen und Anwendungsentwicklung. Zu den anderen erfolgreichen Akteuren auf dem Markt gehören Zapier, Tray.io, RapidAPI und MuleSoft, das von Salesforce für beachtliche 6,5 Milliarden Dollar übernommen wurde.

Jan Oberhauser, der Gründer und CEO von n8n, erkannte eine Lücke in den bestehenden Angeboten, was ihn dazu veranlasste, einen Dienst zu schaffen, der auf unterschiedliche Bedürfnisse eingeht. Als Entwickler wollte Oberhauser eine Plattform, die erschwinglich, skalierbar und in der Lage ist, verschiedene Nischenanwendungen zu bedienen, ohne dass eine komplexe Dokumentation erforderlich ist. n8n war seine Antwort, zunächst für seinen eigenen Gebrauch, bevor er es als Service für andere in Betracht zog.

Das Fair-Code-Modell kombiniert die Vorteile der Open-Source-Entwicklung mit einer tragfähigen kommerziellen Basis für den ursprünglichen Erfinder. Das Modell bietet Entwicklern kostenlosen Code und flexible Aspekte und ermöglicht es dem Ersteller, Einnahmen zu erzielen, indem er verwandte Dienste anbietet oder für bestimmte Funktionen wie SaaS-Abonnements Gebühren erhebt.

Als Verfechter von fairem Code trägt Oberhauser zu Fair-Code.io bei und fördert nachhaltige, gemeinschaftsorientierte und pragmatische Entwicklungen in diesem Bereich. n8n bietet derzeit eine kostenlose, lokal gehostete Version an, um den Datenschutz zu gewährleisten und spezifischen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden. Das Unternehmen plant jedoch, in den kommenden Monaten ein SaaS-Abonnementmodell einzuführen, um Einnahmen zu generieren und gleichzeitig die erforderlichen Support- und Integrationsdienste bereitzustellen.

Die bedeutende Beteiligung von Sequoia an n8n unterstreicht die Expansion des Unternehmens auf dem europäischen Markt. Die VC-Gesellschaft hat ihre Präsenz in Europa aktiv ausgebaut, indem sie auf der Suche nach lokalen Geschäften war, nach Talenten Ausschau hielt und bemerkenswerte Einstellungen vornahm, wie z. B. Luciana Lixandru, die von Accel als Sequoias erster europäischer Partner abgeworben wurde.

Sequoia war in den letzten Jahren an mehreren hochkarätigen Exits von Start-ups beteiligt, darunter die 19 Milliarden Dollar teure Übernahme von WhatsApp durch Facebook. Die Expansion in die Region deutet auf ein wachsendes Vertrauen in den europäischen Markt hin, da Sequoia weiterhin Fortschritte bei der Etablierung seiner Präsenz macht.

Im Vergleich zu anderen Plattformen bietet AppMaster.io's no-code Plattform eine umfassende Integration von Backend-Diensten mit fortschrittlichen Funktionen und drag-and-drop Optionen und trägt damit zu einem Markt bei, in dem Integration, Effizienz und Zusammenarbeit im Vordergrund stehen.