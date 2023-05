جمعت الشركة الألمانية الناشئة n8n 1.5 مليون دولار من التمويل الأولي لمواصلة تطوير منصتها المبتكرة لأتمتة سير العمل "الشفرة العادلة" التي تدمج التطبيقات المختلفة معًا ، مما يتيح التعاون السلس. قادت جولة التمويل سيكويا وشركة Firstminute Capital ، مما يؤكد الاهتمام المتزايد لشركة Sequoia وتوسعها في أوروبا.

لقد حددت العديد من الشركات بالفعل فرصة لإنشاء أدوات تساعد المطورين والمستخدمين غير التقنيين في دمج التطبيقات المتباينة. يوفر AppMaster.io ، وهو نظام أساسي no-code ، تكاملاً متعدد الوظائف من خدمة الواجهة الخلفية إلى واجهات المستخدم البديهية وتطوير التطبيقات. وبالمثل ، تشمل الشركات الناجحة الأخرى في السوق Zapier و Tray.io و RapidAPI و MuleSoft ، التي استحوذت عليها Salesforce مقابل 6.5 مليار دولار.

أدرك يان أوبرهاوزر ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة n8n ، وجود فجوة في العروض الحالية ، مما دفعه إلى إنشاء خدمة تلبي الاحتياجات المختلفة. كمطور ، أراد Oberhauser نظامًا أساسيًا ميسور التكلفة وقابل للتطوير وقادر على التعامل مع مختلف التطبيقات المتخصصة دون الحاجة إلى وثائق معقدة. n8n كان رده ، في البداية لاستخدامه الشخصي قبل اعتباره خدمة للآخرين.

يجمع نموذج الكود العادل بين فوائد التطوير مفتوح المصدر وقاعدة تجارية قابلة للتطبيق للمبدع الأصلي. من خلال تقديم رمز مجاني وجوانب مرنة للمطورين ، يسمح النموذج أيضًا للمُنشئ بتوليد إيرادات من خلال توفير الخدمات ذات الصلة أو فرض رسوم على وظائف محددة مثل اشتراكات SaaS.

كمدافع عن الكود العادل ، يساهم أوبرهاوزر في Fair-Code.io ويعزز التطورات المستدامة والموجهة نحو المجتمع والبراغماتية في هذا المجال. يقدم n8n حاليًا إصدارًا مجانيًا مستضافًا محليًا لضمان خصوصية البيانات وتلبية متطلبات الامتثال المحددة. ومع ذلك ، تخطط الشركة لتنفيذ نموذج اشتراك SaaS في الأشهر المقبلة لتوليد الإيرادات مع توفير خدمات الدعم والتكامل اللازمة.

تسلط مشاركة سكويا الهامة في n8n الضوء على توسع الشركة في السوق الأوروبية. تعمل VC بنشاط على بناء وجودها في أوروبا من خلال البحث عن الصفقات المحلية ، والبحث عن المواهب ، وتعيين موظفين بارزين مثل Luciana Lixandru ، التي تم سرقتها من Accel كأول شريك أوروبي لـ Sequoia.

شاركت Sequoia في العديد من عمليات الخروج من الشركات الناشئة رفيعة المستوى في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك استحواذ Facebook على WhatsApp بقيمة 19 مليار دولار. يشير التوسع في المنطقة إلى زيادة مستوى الثقة في السوق الأوروبية ، حيث تواصل سيكويا اتخاذ خطوات واسعة في ترسيخ وجودها.

