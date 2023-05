Công ty khởi nghiệp n8n của Đức đã huy động được 1,5 triệu đô la tài trợ hạt giống để phát triển hơn nữa nền tảng tự động hóa quy trình làm việc “mã công bằng” sáng tạo của mình, nền tảng này tích hợp nhiều ứng dụng với nhau, cho phép cộng tác liền mạch. Vòng cấp vốn do Sequoia và Firstminute Capital dẫn đầu, nhấn mạnh sự quan tâm và mở rộng ngày càng tăng của Sequoia ở Châu Âu.

Một số công ty đã xác định được cơ hội trong việc tạo ra các công cụ hỗ trợ các nhà phát triển và người dùng không có kỹ thuật trong việc tích hợp các ứng dụng khác nhau. AppMaster.io , một nền tảng no-code, cung cấp khả năng tích hợp đa chức năng từ dịch vụ phụ trợ đến giao diện người dùng trực quan và phát triển ứng dụng. Tương tự, những người chơi thành công khác trên thị trường bao gồm Zapier, Tray.io, RapidAPI và MuleSoft, được Salesforce mua lại với giá 6,5 tỷ USD.

Jan Oberhauser, người sáng lập và Giám đốc điều hành của n8n, đã nhận ra lỗ hổng trong các dịch vụ hiện có, khiến ông tạo ra một dịch vụ đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Là một nhà phát triển, Oberhauser muốn có một nền tảng có giá cả phải chăng, có thể mở rộng và có khả năng xử lý các ứng dụng thích hợp khác nhau mà không cần tài liệu phức tạp. n8n là phản hồi của anh ấy, ban đầu là để anh ấy sử dụng trước khi coi đó là dịch vụ cho người khác.

Mô hình mã công bằng kết hợp các lợi ích của việc phát triển mã nguồn mở với cơ sở thương mại khả thi cho người sáng tạo ban đầu. Cung cấp mã miễn phí và các khía cạnh linh hoạt cho nhà phát triển, mô hình này cũng cho phép người tạo tạo doanh thu bằng cách cung cấp các dịch vụ liên quan hoặc tính phí cho các chức năng cụ thể như đăng ký SaaS.

Với tư cách là người ủng hộ quy tắc công bằng, Oberhauser đóng góp cho Fair-Code.io và thúc đẩy sự phát triển bền vững, hướng tới cộng đồng và thực dụng trong lĩnh vực này. n8n hiện cung cấp phiên bản miễn phí, được lưu trữ cục bộ để đảm bảo quyền riêng tư của dữ liệu và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cụ thể. Tuy nhiên, công ty có kế hoạch triển khai mô hình đăng ký SaaS trong những tháng tới để tạo doanh thu đồng thời cung cấp các dịch vụ tích hợp và hỗ trợ cần thiết.

Sự tham gia đáng kể của Sequoia vào n8n làm nổi bật sự mở rộng của công ty sang thị trường châu Âu. VC đã tích cực xây dựng sự hiện diện của mình ở châu Âu bằng cách săn lùng các giao dịch địa phương, tìm kiếm nhân tài và tuyển dụng những nhân viên đáng chú ý như Luciana Lixandru, được săn đón từ Accel với tư cách là đối tác châu Âu đầu tiên của Sequoia.

Sequoia đã tham gia vào một số cuộc rút lui của các công ty khởi nghiệp nổi tiếng trong những năm gần đây, bao gồm cả thương vụ mua lại WhatsApp trị giá 19 tỷ USD của Facebook. Việc mở rộng sang khu vực cho thấy mức độ tự tin ngày càng tăng ở thị trường châu Âu, khi Sequoia tiếp tục đạt được những bước tiến trong việc thiết lập sự hiện diện của mình.

