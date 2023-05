독일 스타트업 n8n은 다양한 애플리케이션을 함께 통합하여 원활한 협업을 가능하게 하는 혁신적인 "공정 코드" 워크플로 자동화 플랫폼을 추가로 개발하기 위해 시드 펀딩에서 150만 달러를 모금했습니다. 펀딩 라운드는 Sequoia와 firstminute Capital이 주도하여 유럽에서 Sequoia의 증가하는 관심과 확장을 강조했습니다.

여러 회사에서 개발자와 비기술 사용자가 서로 다른 응용 프로그램을 통합하는 데 도움이 되는 도구를 만들 수 있는 기회를 이미 확인했습니다. no-code 플랫폼인 AppMaster.io는 백엔드 서비스에서 직관적인 사용자 인터페이스 및 애플리케이션 개발에 이르기까지 기능 간 통합을 제공합니다. 마찬가지로 시장에서 성공한 다른 플레이어로는 Salesforce가 놀라운 65억 달러에 인수한 Zapier, Tray.io, RapidAPI 및 MuleSoft가 있습니다.

n8n의 창립자이자 CEO인 Jan Oberhauser는 기존 제품의 차이를 깨닫고 다양한 요구 사항을 충족하는 서비스를 만들었습니다. 개발자로서 Oberhauser는 저렴하고 확장 가능하며 복잡한 문서 없이 다양한 틈새 애플리케이션을 처리할 수 있는 플랫폼을 원했습니다. n8n은 다른 사람들을 위한 서비스로 고려하기 전에 처음에는 자신이 사용하기 위한 그의 응답이었습니다.

공정 코드 모델은 오픈 소스 개발의 이점과 원래 제작자를 위한 실행 가능한 상업적 기반을 결합합니다. 개발자에게 무료 코드와 유연한 측면을 제공하는 이 모델을 통해 작성자는 관련 서비스를 제공하거나 SaaS 구독과 같은 특정 기능에 대해 요금을 부과하여 수익을 창출할 수 있습니다.

공정 코드를 옹호하는 Oberhauser는 Fair-Code.io에 기여하고 해당 분야에서 지속 가능하고 커뮤니티 지향적이며 실용적인 개발을 촉진합니다. n8n은 현재 데이터 프라이버시를 보장하고 특정 규정 준수 요구 사항을 충족하기 위해 로컬에서 호스팅되는 무료 버전을 제공합니다. 그러나 회사는 필요한 지원 및 통합 서비스를 제공하면서 수익을 창출하기 위해 앞으로 몇 달 안에 SaaS 가입 모델을 구현할 계획입니다.

n8n에 대한 Sequoia의 상당한 참여는 회사의 유럽 시장 확장을 강조합니다. VC는 지역 거래를 찾고, 인재를 스카우트하고, Accel에서 Sequoia의 첫 번째 유럽 파트너로 영입한 Luciana Lixandru와 같은 주목할만한 고용을 통해 유럽에서 적극적으로 입지를 구축해 왔습니다.

Sequoia는 Facebook이 WhatsApp을 190억 달러에 인수하는 것을 포함하여 최근 몇 년 동안 여러 유명 스타트업의 출구에 참여했습니다. 이 지역으로의 확장은 Sequoia가 입지를 확립하는 데 계속해서 진전을 이루고 있기 때문에 유럽 시장에 대한 신뢰 수준이 높아지고 있음을 나타냅니다.

