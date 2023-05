Startup Jerman n8n telah mengumpulkan $1,5 juta dalam bentuk pendanaan awal untuk mengembangkan lebih lanjut platform otomatisasi alur kerja “kode adil” yang inovatif yang mengintegrasikan berbagai aplikasi secara bersamaan, memungkinkan kolaborasi tanpa hambatan. Putaran pendanaan dipimpin oleh Sequoia dan firstminute Capital, menekankan minat dan ekspansi Sequoia yang terus meningkat di Eropa.

Beberapa perusahaan telah mengidentifikasi peluang dalam menciptakan alat yang membantu pengembang dan pengguna non-teknis dalam mengintegrasikan aplikasi yang berbeda. AppMaster.io , platform no-code, menyediakan integrasi lintas fungsi dari layanan backend ke antarmuka pengguna yang intuitif dan pengembangan aplikasi. Demikian pula, pemain sukses lainnya di pasar termasuk Zapier, Tray.io, RapidAPI, dan MuleSoft, yang diakuisisi oleh Salesforce dengan nilai luar biasa $6,5 miliar.

Jan Oberhauser, pendiri dan CEO n8n, menyadari celah dalam penawaran yang ada, mendorongnya untuk menciptakan layanan yang memenuhi berbagai kebutuhan. Sebagai pengembang, Oberhauser menginginkan platform yang terjangkau, dapat diskalakan, dan mampu menangani berbagai aplikasi khusus tanpa memerlukan dokumentasi yang rumit. n8n adalah tanggapannya, awalnya untuk digunakan sendiri sebelum mempertimbangkannya sebagai layanan untuk orang lain.

Model kode yang adil menggabungkan manfaat pengembangan sumber terbuka dengan basis komersial yang layak untuk pembuat aslinya. Menawarkan kode gratis dan aspek fleksibel untuk pengembang, model ini juga memungkinkan pembuatnya menghasilkan pendapatan dengan menyediakan layanan terkait atau membebankan biaya untuk fungsi tertentu seperti langganan SaaS.

Sebagai advokat untuk kode adil, Oberhauser berkontribusi pada Fair-Code.io dan mempromosikan perkembangan berkelanjutan, berorientasi komunitas, dan pragmatis di lapangan. n8n saat ini menawarkan versi gratis yang dihosting secara lokal untuk memastikan privasi data dan memenuhi persyaratan kepatuhan tertentu. Namun, perusahaan berencana untuk mengimplementasikan model berlangganan SaaS dalam beberapa bulan mendatang untuk menghasilkan pendapatan sambil memberikan layanan dukungan dan integrasi yang diperlukan.

Keterlibatan signifikan Sequoia di n8n menyoroti ekspansi perusahaan ke pasar Eropa. VC telah secara aktif membangun kehadirannya di Eropa dengan berburu penawaran lokal, mencari bakat, dan merekrut orang-orang penting seperti Luciana Lixandru, yang diambil dari Accel sebagai mitra Eropa pertama Sequoia.

Sequoia telah terlibat dalam beberapa startup terkenal dalam beberapa tahun terakhir, termasuk akuisisi Facebook senilai $19 miliar atas WhatsApp. Ekspansi ke kawasan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang meningkat di pasar Eropa, karena Sequoia terus mengambil langkah dalam membangun kehadirannya.

