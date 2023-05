Niemiecki startup n8n pozyskał 1,5 miliona dolarów finansowania zalążkowego, aby dalej rozwijać swoją innowacyjną platformę automatyzacji przepływu pracy "fair code", która integruje ze sobą różne aplikacje, umożliwiając bezproblemową współpracę. Runda finansowania była prowadzona przez Sequoia i firstminute Capital, podkreślając rosnące zainteresowanie i ekspansję Sequoia w Europie.

Kilka firm już zidentyfikowało szansę w tworzeniu narzędzi, które pomagają programistom i użytkownikom nietechnicznym w integracji rozbieżnych aplikacji. AppMaster.io, platforma no-code, zapewnia wielofunkcyjną integrację od usług backendowych po intuicyjne interfejsy użytkownika i tworzenie aplikacji. Podobnie inni odnoszący sukcesy gracze na rynku to Zapier, Tray.io, RapidAPI i MuleSoft, przejęty przez Salesforce za niebotyczną kwotę 6,5 miliarda dolarów.

Jan Oberhauser, założyciel i dyrektor generalny n8n, zdał sobie sprawę z luki w istniejących ofertach, co skłoniło go do stworzenia usługi, która zaspokaja różne potrzeby. Jako deweloper, Oberhauser chciał platformy, która byłaby niedroga, skalowalna i zdolna do obsługi różnych niszowych aplikacji bez potrzeby tworzenia skomplikowanej dokumentacji. n8n było jego odpowiedzią, początkowo na własny użytek, a następnie rozważał ją jako usługę dla innych.

Model sprawiedliwego kodu łączy korzyści płynące z rozwoju open-source z realną podstawą komercyjną dla oryginalnego twórcy. Oferując deweloperom wolny kod i elastyczne aspekty, model ten pozwala również twórcy generować przychody poprzez świadczenie powiązanych usług lub pobieranie opłat za określone funkcje, takie jak subskrypcje SaaS.

Jako zwolennik uczciwego kodu, Oberhauser przyczynia się do Fair-Code.io i promuje zrównoważony, zorientowany na społeczność i pragmatyczny rozwój w tej dziedzinie. n8n oferuje obecnie bezpłatną, lokalnie hostowaną wersję, aby zapewnić prywatność danych i zaspokoić określone wymagania dotyczące zgodności. Firma planuje jednak wdrożenie w najbliższych miesiącach modelu subskrypcyjnego SaaS, aby generować przychody, zapewniając jednocześnie niezbędne wsparcie i usługi integracyjne.

Znaczące zaangażowanie Sequoia w n8n podkreśla ekspansję firmy na rynku europejskim. VC aktywnie buduje swoją obecność w Europie, polując na lokalne transakcje, wyszukując talenty i zatrudniając godne uwagi osoby, takie jak Luciana Lixandru, która została wyciągnięta z Accel jako pierwszy europejski partner Sequoia.

Sequoia brała udział w kilku głośnych wyjściach startupów w ostatnich latach, w tym w przejęciu WhatsApp przez Facebooka za 19 miliardów dolarów. Ekspansja w regionie wskazuje na rosnący poziom zaufania do rynku europejskiego, ponieważ Sequoia kontynuuje postępy w ustanawianiu swojej obecności.

W porównaniu z innymi platformami, AppMaster.io's no-code platforma oferuje kompleksową integrację usług backend, z zaawansowanymi funkcjami i drag-and-drop opcjami, przyczyniając się do rynku, na którym integracja, wydajność i współpraca są priorytetem.