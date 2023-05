जर्मन स्टार्टअप n8n ने अपने अभिनव "फेयर कोड" वर्कफ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को और विकसित करने के लिए सीड फंडिंग में $1.5 मिलियन जुटाए हैं जो विभिन्न अनुप्रयोगों को एक साथ एकीकृत करता है, जिससे सहज सहयोग सक्षम होता है। फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिकोइया और फर्स्टमिनट कैपिटल ने किया, जिसमें सिकोइया की यूरोप में बढ़ती रुचि और विस्तार पर जोर दिया गया।

कई कंपनियों ने पहले से ही उपकरण बनाने में एक अवसर की पहचान की है जो अलग-अलग अनुप्रयोगों को एकीकृत करने में डेवलपर्स और गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं की सहायता करती है। AppMaster.io, एक no-code प्लेटफॉर्म है, जो बैकएंड सर्विस से सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस और एप्लिकेशन डेवलपमेंट के लिए क्रॉस-फंक्शनल इंटीग्रेशन प्रदान करता है। इसी तरह, बाजार में अन्य सफल खिलाड़ियों में जैपियर, ट्रे.आईओ, रैपिडएपीआई और म्यूलसॉफ्ट शामिल हैं, जिन्हें सेल्सफोर्स ने 6.5 अरब डॉलर में खरीदा है।

एन8एन के संस्थापक और सीईओ जैन ओबरहाउजर ने मौजूदा पेशकशों में एक अंतर महसूस किया, जिससे उन्हें विभिन्न जरूरतों को पूरा करने वाली सेवा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। एक डेवलपर के रूप में, ओबरहाउज़र एक ऐसा मंच चाहता था जो जटिल दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता के बिना सस्ती, स्केलेबल और विभिन्न आला अनुप्रयोगों को संभालने में सक्षम हो। n8n उनकी प्रतिक्रिया थी, शुरू में दूसरों के लिए सेवा के रूप में विचार करने से पहले अपने स्वयं के उपयोग के लिए।

फेयर कोड मॉडल मूल निर्माता के लिए व्यवहार्य वाणिज्यिक आधार के साथ ओपन-सोर्स विकास के लाभों को जोड़ता है। डेवलपर्स को मुफ्त कोड और लचीले पहलुओं की पेशकश करते हुए, मॉडल निर्माता को संबंधित सेवाएं प्रदान करके या सास सदस्यता जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए शुल्क देकर राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति देता है।

फेयर कोड के हिमायती के रूप में, ओबरहाउजर फेयर-कोड.आईओ में योगदान देता है और क्षेत्र में स्थायी, समुदाय-उन्मुख और व्यावहारिक विकास को बढ़ावा देता है। n8n वर्तमान में डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और विशिष्ट अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मुफ़्त, स्थानीय रूप से होस्ट किया गया संस्करण प्रदान करता है। हालांकि, कंपनी आने वाले महीनों में आवश्यक समर्थन और एकीकरण सेवाएं प्रदान करते हुए राजस्व उत्पन्न करने के लिए सास सदस्यता मॉडल को लागू करने की योजना बना रही है।

एन8एन में सिकोइया की महत्वपूर्ण भागीदारी यूरोपीय बाजार में फर्म के विस्तार पर प्रकाश डालती है। वीसी सक्रिय रूप से यूरोप में अपनी उपस्थिति स्थानीय सौदों के लिए खोज कर, प्रतिभा के लिए खोज कर रहा है, और लुसियाना लिक्सेंड्रू जैसे उल्लेखनीय काम कर रहा है, जो एक्सेल से सिकोइया के पहले यूरोपीय भागीदार के रूप में शिकार किया गया था।

सिकोइया हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल स्टार्टअप एग्जिट में शामिल रहा है, जिसमें व्हाट्सएप का फेसबुक का 19 बिलियन डॉलर का अधिग्रहण शामिल है। क्षेत्र में विस्तार यूरोपीय बाजार में विश्वास के बढ़ते स्तर का संकेत दे रहा है, क्योंकि सिकोइया अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

AppMaster.io's no-code platform offers comprehensive backend service integration, with advanced features and drag-and-drop options, contributing to a market where integration, efficiency, and collaboration are prioritized.