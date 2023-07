Microsoft, doğal dil arabirimlerinin geliştirilmesini, yenilikçi yarattıkları TypeChat kitaplığıyla dönüştürüyor. Çeşitli teknolojiler arasında bağlantı olduğunu kanıtlayan kitaplık, doğal dil, uygulama şeması ve API'ler arasında bir köprü görevi görür. Microsoft'un bütünleştirici teknolojilere olan bağlılığını yeniden teyit ediyor ve büyük dil modelleri (LLM'ler) ile iletişim kurmak için üretken AI ve TypeScript uygulamasını örnekliyor.

20 Temmuz'da yapılan bir duyuruda, Microsoft'un teknik sorumlusu Anders Hejlsberg'den oluşan ve C# ve TypeScript liderlerinden oluşan bir ekip, açık kaynak yapısını ve GitHub'daki kullanılabilirliğini açıklayan TypeChat'in yayınlandığını açıkladı.

TypeChat kitaplığının tanıtımı, doğal dil arabirimlerinin geliştirilmesi sırasında, özellikle de uygulamaların amacı belirlemek ve harekete geçmek için gerekli girdileri toplamak için karmaşık karar ağaçlarına bağımlı olduğu durumlarda karşılaşılan karmaşıklıkların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır.

TypeChat tarafından kullanılan yenilikçi metodoloji, geleneksel hızlı mühendislik yaklaşımının yerini şema mühendisliği ile değiştirir. Burada geliştiriciler, bir doğal dil uygulamasında desteklenen amaçları doğru şekilde temsil eden türleri tanımlama özgürlüğüne sahiptir. Karmaşık veya basit uygulamalar, bir müzik veya alışveriş sepeti uygulamasından duyguları tanımlamaya yönelik basit bir arayüze kadar değişebilir.

Geliştiriciler bu türleri tanımladıktan sonra, TypeChat bu türlere dayalı olarak LLM için bir bilgi istemi formüle eder ve LLM'nin yanıtının şemaya uyduğunu doğrular. Ayrıca, doğrulama işlemi başarısız olduğunda, uygun olmayan çıktıyı düzeltmek için ek dil modeli etkileşimi devreye girer. TypeChat yalnızca bu örnekleri otomatik olarak düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcı niyetiyle uyumu özetler ve onaylar.

TypeChat yaratıcıları, geliştiricilerin LLM'ler hakkındaki son aldatmacayla sorduğu son soruları açıklamak için devreye girdi. Bu mevcut modellerin mevcut uygulama arayüzlerine nasıl entegre edileceğine, geleneksel kullanıcı arayüzlerinin doğal dil arayüzleriyle nasıl geliştirileceğine ve bir kullanıcı isteğini uygulamaların yararlanabileceği bir biçime dönüştürmek için yapay zekadan nasıl yararlanılacağına ilişkin ayrıntıları çözdüler. TypeChat, doğal dil arayüzlerinin gelişimini kolaylaştırmaya yönelik pratik yaklaşımıyla bu başgösteren soruları yanıtlaması bekleniyor.

