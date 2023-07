Microsoft transforme le développement des interfaces en langage naturel grâce à sa création innovante, la bibliothèque TypeChat. Prouvant l'interconnectivité entre des technologies variées, la bibliothèque sert de pont entre le langage naturel, les schémas d'application et les API. Elle réaffirme l'engagement de Microsoft en faveur des technologies intégratives et illustre l'application de l'IA générative et de TypeScript pour communiquer avec de grands modèles de langage (LLM).

Dans une annonce faite le 20 juillet, une équipe composée d'Anders Hejlsberg, collaborateur technique de Microsoft, et des responsables de C# et TypeScript a annoncé la sortie de TypeChat, en précisant sa nature open-source et sa disponibilité sur GitHub.

L'introduction de la bibliothèque TypeChat vise à résoudre les difficultés rencontrées lors du développement d'interfaces en langage naturel, en particulier lorsque les applications dépendent d'arbres de décision complexes pour déterminer l'intention et collecter les données essentielles à l'action.

La méthodologie innovante employée par TypeChat remplace l'approche orthodoxe de l'ingénierie des requêtes par l'ingénierie des schémas. Ici, les développeurs ont la liberté de définir des types qui représentent précisément les intentions prises en charge dans une application en langage naturel. La gamme d'applications complexes ou simples peut varier, d'une application musicale ou d'un panier d'achat à une simple interface permettant d'identifier des sentiments.

Une fois que les développeurs ont défini ces types, TypeChat formule une invite pour le LLM basée sur ces types et vérifie que la réponse du LLM adhère au schéma. De plus, lorsque le processus de validation échoue, une interaction supplémentaire avec le modèle de langage entre en jeu pour corriger la sortie non conforme. Non seulement TypeChat corrige automatiquement ces cas, mais il résume et confirme également l'alignement sur l'intention de l'utilisateur.

Les créateurs de TypeChat sont intervenus pour expliquer les questions que les développeurs se posent depuis le récent battage médiatique autour des LLM. Ils ont expliqué en détail comment intégrer ces modèles actuels dans les interfaces d'application existantes, comment améliorer les interfaces utilisateur traditionnelles avec des interfaces en langage naturel et comment exploiter l'IA pour transformer une demande d'utilisateur en une forme que les applications peuvent exploiter. TypeChat devrait répondre à ces questions grâce à son approche pratique de la rationalisation du développement des interfaces en langage naturel.

