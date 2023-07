Microsoft mengubah pengembangan antarmuka bahasa alami dengan kreasi inovatif mereka, perpustakaan TypeChat. Membuktikan interkoneksi antara berbagai teknologi, perpustakaan bertindak sebagai jembatan antara bahasa alami, skema aplikasi, dan API. Ini menegaskan kembali komitmen Microsoft terhadap teknologi integratif dan melambangkan penerapan AI generatif dan TypeScript untuk berkomunikasi dengan model bahasa besar (LLM).

Dalam pengumuman yang dibuat pada 20 Juli, sebuah tim yang menampilkan Anders Hejlsberg, rekan teknis Microsoft, dan pimpinan untuk C# dan TypeScript mengungkapkan perilisan TypeChat, menggambarkan sifat open-source dan ketersediaannya di GitHub.

Pengenalan perpustakaan TypeChat bertujuan untuk mengatasi kerumitan yang dihadapi selama pengembangan antarmuka bahasa alami, khususnya ketika aplikasi bergantung pada pohon keputusan yang rumit untuk memastikan maksud dan mengumpulkan masukan penting untuk mengambil tindakan.

Metodologi inovatif yang digunakan oleh TypeChat menggantikan pendekatan rekayasa cepat ortodoks dengan rekayasa skema. Di sini, developer memiliki kebebasan untuk menentukan tipe yang secara akurat mewakili maksud yang didukung dalam aplikasi bahasa natural. Kisaran aplikasi yang kompleks atau sederhana dapat bervariasi, mulai dari aplikasi musik atau keranjang belanja hingga antarmuka sederhana untuk mengidentifikasi sentimen.

Setelah pengembang menentukan jenis ini, TypeChat merumuskan permintaan untuk LLM berdasarkan jenis ini dan memverifikasi bahwa respons LLM sesuai dengan skema. Selanjutnya, setiap kali proses validasi gagal, interaksi model bahasa tambahan ikut berperan untuk memperbaiki keluaran yang tidak sesuai. TypeChat tidak hanya mengoreksi instans ini secara otomatis, tetapi juga meringkas dan mengonfirmasi keselarasan dengan maksud pengguna.

Pembuat TypeChat turun tangan untuk menjelaskan pertanyaan terbaru yang diajukan pengembang dengan hype terbaru tentang LLM. Mereka mengungkap detail tentang cara mengintegrasikan model saat ini ke dalam antarmuka aplikasi yang ada, cara menyempurnakan UI tradisional dengan antarmuka bahasa alami, dan cara memanfaatkan AI untuk mengubah permintaan pengguna dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan aplikasi. TypeChat diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjulang ini dengan pendekatan praktisnya untuk merampingkan pengembangan antarmuka bahasa alami.

