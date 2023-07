Microsoft는 혁신적인 창작물인 TypeChat 라이브러리를 통해 자연어 인터페이스 개발을 혁신하고 있습니다. 다양한 기술 간의 상호 연결성을 입증하는 라이브러리는 자연어, 애플리케이션 스키마 및 API 간의 다리 역할을 합니다. 이는 통합 기술에 대한 Microsoft의 약속을 재확인하고 대형 언어 모델(LLM)과 통신하기 위한 생성 AI 및 TypeScript의 적용을 대표합니다.

7월 20일 발표에서 Microsoft 기술 동료이자 C# 및 TypeScript 책임자인 Anders Hejlsberg가 참여하는 팀은 TypeChat의 릴리스를 공개하여 GitHub의 오픈 소스 특성과 가용성을 설명했습니다.

TypeChat 라이브러리의 도입은 특히 앱이 의도를 확인하고 조치를 취하기 위한 필수 입력을 수집하기 위해 복잡한 결정 트리에 의존할 때 자연어 인터페이스 개발 중에 직면하는 복잡성을 해결하는 것을 목표로 합니다.

TypeChat 이 채택한 혁신적인 방법론은 정통 프롬프트 엔지니어링 접근 방식을 스키마 엔지니어링으로 대체합니다. 여기에서 개발자는 자연어 애플리케이션에서 지원되는 의도를 정확하게 나타내는 유형을 자유롭게 정의할 수 있습니다. 복잡하거나 간단한 응용 프로그램의 범위는 뮤지컬 또는 장바구니 앱에서 감정을 식별하는 간단한 인터페이스에 이르기까지 다양할 수 있습니다.

개발자가 이러한 유형을 정의하면 TypeChat 이러한 유형을 기반으로 LLM에 대한 프롬프트를 공식화하고 LLM의 응답이 스키마를 준수하는지 확인합니다. 또한 유효성 검사 프로세스가 실패할 때마다 부적합한 출력을 수정하기 위해 추가 언어 모델 상호 작용이 시작됩니다. TypeChat 이러한 인스턴스를 자동 수정할 뿐만 아니라 사용자 의도에 맞게 요약하고 확인합니다.

TypeChat 의 제작자는 LLM에 대한 최근의 과대 광고로 개발자가 묻는 최근 질문을 설명하기 위해 개입했습니다. 그들은 이러한 현재 모델을 기존 앱 인터페이스에 통합하는 방법, 자연어 인터페이스로 기존 UI를 향상시키는 방법, AI를 활용하여 앱이 활용할 수 있는 형태로 사용자 요청을 변환하는 방법에 대해 자세히 설명했습니다. TypeChat 자연 언어 인터페이스의 개발을 간소화하기 위한 실용적인 접근 방식으로 이러한 어렴풋한 질문에 답할 것으로 예상됩니다.

