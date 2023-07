Microsoft đang chuyển đổi quá trình phát triển giao diện ngôn ngữ tự nhiên bằng sáng tạo sáng tạo của họ, thư viện TypeChat. Chứng minh khả năng kết nối giữa các công nghệ khác nhau, thư viện đóng vai trò là cầu nối giữa ngôn ngữ tự nhiên, lược đồ ứng dụng và API. Nó tái khẳng định cam kết của Microsoft đối với các công nghệ tích hợp và tiêu biểu cho ứng dụng AI và TypeScript tổng quát để giao tiếp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Trong một thông báo được đưa ra vào ngày 20 tháng 7, một nhóm bao gồm Anders Hejlsberg, đồng nghiệp kỹ thuật của Microsoft và lãnh đạo C# và TypeScript đã tiết lộ việc phát hành TypeChat, mô tả bản chất nguồn mở và tính khả dụng của nó trên GitHub.

Việc giới thiệu thư viện TypeChat nhằm mục đích giải quyết những vấn đề phức tạp gặp phải trong quá trình phát triển giao diện ngôn ngữ tự nhiên, đặc biệt khi các ứng dụng phụ thuộc vào cây quyết định phức tạp để xác định ý định và thu thập thông tin đầu vào cần thiết để thực hiện hành động.

Phương pháp cải tiến được TypeChat sử dụng thay thế phương pháp kỹ thuật nhanh chính thống bằng kỹ thuật lược đồ. Tại đây, các nhà phát triển có quyền tự do xác định các loại thể hiện chính xác các ý định được hỗ trợ trong ứng dụng ngôn ngữ tự nhiên. Phạm vi của các ứng dụng phức tạp hoặc đơn giản có thể khác nhau, từ ứng dụng âm nhạc hoặc giỏ mua hàng đến giao diện đơn giản để xác định cảm xúc.

Sau khi nhà phát triển xác định các loại này, TypeChat sẽ tạo lời nhắc cho LLM dựa trên các loại này và xác minh rằng phản hồi của LLM tuân thủ lược đồ. Hơn nữa, bất cứ khi nào quá trình xác thực không thành công, thì tương tác mô hình ngôn ngữ bổ sung sẽ phát huy tác dụng để khắc phục đầu ra không tuân thủ. TypeChat không chỉ tự động sửa các trường hợp này mà còn tóm tắt và xác nhận sự phù hợp với ý định của người dùng.

Những người tạo ra TypeChat đã bước vào để giải thích những câu hỏi gần đây mà các nhà phát triển đang đặt ra với sự cường điệu gần đây về LLM. Họ đã làm sáng tỏ chi tiết về cách tích hợp các mô hình hiện tại này vào giao diện ứng dụng hiện có, cách nâng cao giao diện người dùng truyền thống bằng giao diện ngôn ngữ tự nhiên và cách tận dụng AI để chuyển đổi yêu cầu của người dùng thành dạng mà ứng dụng có thể tận dụng. TypeChat dự kiến ​​sẽ trả lời những câu hỏi lờ mờ này bằng cách tiếp cận thực tế để hợp lý hóa việc phát triển giao diện ngôn ngữ tự nhiên.

