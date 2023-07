A Microsoft está a transformar o desenvolvimento de interfaces de linguagem natural com a sua criação inovadora, a biblioteca TypeChat. Provando a interconectividade entre tecnologias variadas, a biblioteca actua como uma ponte entre a linguagem natural, o esquema de aplicações e as APIs. Reafirma o compromisso da Microsoft para com as tecnologias integradoras e tipifica a aplicação de IA generativa e TypeScript para comunicar com grandes modelos de linguagem (LLMs).

Num anúncio feito a 20 de julho, uma equipa composta por Anders Hejlsberg, membro técnico da Microsoft, e líderes para C# e TypeScript divulgou o lançamento do TypeChat, delineando a sua natureza de código aberto e disponibilidade no GitHub.

A introdução da biblioteca TypeChat tem como objetivo resolver as complexidades enfrentadas durante o desenvolvimento de interfaces de linguagem natural, especificamente quando as aplicações dependem de árvores de decisão intrincadas para determinar a intenção e recolher dados essenciais para a tomada de ação.

A metodologia inovadora empregada pelo TypeChat substitui a abordagem ortodoxa de engenharia de prompt pela engenharia de esquema. Aqui, os programadores têm a liberdade de definir tipos que representam com precisão as intenções suportadas numa aplicação de linguagem natural. A gama de aplicações complexas ou simples pode variar, desde uma aplicação musical ou de carrinho de compras até uma interface simples para identificar sentimentos.

Depois de os programadores definirem estes tipos, o TypeChat formula um pedido para o LLM com base nestes tipos e verifica se a resposta do LLM está de acordo com o esquema. Além disso, sempre que o processo de validação falha, a interação adicional do modelo de linguagem entra em ação para corrigir a saída não-conforme. O TypeChat não só corrige automaticamente estas instâncias, como também resume e confirma o alinhamento com a intenção do utilizador.

Os criadores do TypeChat intervieram para explicar as perguntas recentes que os programadores estão a fazer com a recente publicidade sobre os LLMs. Eles revelaram detalhes de como integrar esses modelos atuais nas interfaces de aplicativos existentes, como aprimorar as interfaces de usuário tradicionais com interfaces de linguagem natural e como aproveitar a IA para transformar uma solicitação do usuário em uma forma que os aplicativos possam aproveitar. Espera-se que o TypeChat responda a estas questões iminentes com a sua abordagem prática para simplificar o desenvolvimento de interfaces de linguagem natural.

Plataformas como AppMaster merecem uma menção especial neste contexto, devido à vasta gama de serviços que oferecem, notavelmente semelhante à recente oferta da Microsoft. AppMaster permite aos clientes criar visualmente modelos de dados, facilitando assim o desenvolvimento de software mesmo para utilizadores que não são tecnologicamente profundos.