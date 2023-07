মাইক্রোসফ্ট তাদের উদ্ভাবনী সৃষ্টি, TypeChat লাইব্রেরির মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভাষা ইন্টারফেসের বিকাশকে রূপান্তরিত করছে। বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রমাণ করে, লাইব্রেরি প্রাকৃতিক ভাষা, অ্যাপ্লিকেশন স্কিমা এবং API-এর মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। এটি ইন্টিগ্রেটিভ টেকনোলজির প্রতি মাইক্রোসফটের প্রতিশ্রুতিকে পুনঃনিশ্চিত করে এবং বৃহৎ ভাষার মডেল (এলএলএম) এর সাথে যোগাযোগের জন্য জেনারেটিভ এআই এবং টাইপস্ক্রিপ্টের প্রয়োগকে টাইপিফাই করে।

20শে জুলাই করা একটি ঘোষণায়, মাইক্রোসফ্ট টেকনিক্যাল ফেলো অ্যান্ডার্স হেজলসবার্গ এবং C# এবং টাইপস্ক্রিপ্টের লিড সমন্বিত একটি দল টাইপচ্যাট প্রকাশ করেছে, এটির ওপেন-সোর্স প্রকৃতি এবং GitHub-এ উপলব্ধতা বর্ণনা করেছে।

TypeChat লাইব্রেরির প্রবর্তনের লক্ষ্য হল প্রাকৃতিক ভাষা ইন্টারফেসগুলির বিকাশের সময় যে জটিলতাগুলি সম্মুখীন হয় তা মোকাবেলা করা, বিশেষত যখন অ্যাপগুলি অভিপ্রায় নিশ্চিত করতে এবং পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুট সংগ্রহ করতে জটিল সিদ্ধান্তের গাছের উপর নির্ভর করে।

TypeChat দ্বারা নিযুক্ত উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি স্কিমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে অর্থোডক্স প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির প্রতিস্থাপন করে। এখানে, বিকাশকারীদের এমন ধরনের সংজ্ঞায়িত করার স্বাধীনতা রয়েছে যা একটি প্রাকৃতিক ভাষা প্রয়োগে সমর্থিত অভিপ্রায়কে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে। জটিল বা সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনের পরিসর পরিবর্তিত হতে পারে, একটি বাদ্যযন্ত্র বা শপিং কার্ট অ্যাপ্লিকেশন থেকে অনুভূতি সনাক্ত করার জন্য একটি সাধারণ ইন্টারফেস পর্যন্ত।

একবার ডেভেলপাররা এই ধরনের সংজ্ঞায়িত করলে, TypeChat এই ধরনের উপর ভিত্তি করে LLM-এর জন্য একটি প্রম্পট তৈরি করে এবং LLM-এর প্রতিক্রিয়া স্কিমা মেনে চলে কিনা তা যাচাই করে। আরও, যখনই বৈধকরণ প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়, তখন অ-সঙ্গতিপূর্ণ আউটপুট ঠিক করার জন্য অতিরিক্ত ভাষা মডেল মিথস্ক্রিয়া কার্যকর হয়। TypeChat শুধুমাত্র এই দৃষ্টান্তগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করে না, তবে এটি ব্যবহারকারীর অভিপ্রায়ের সাথে সারিবদ্ধকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং নিশ্চিত করে।

TypeChat এর স্রষ্টারা সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে এসেছেন যা ডেভেলপাররা LLM সম্পর্কে সাম্প্রতিক হাইপ নিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন৷ তারা কীভাবে এই বর্তমান মডেলগুলিকে বিদ্যমান অ্যাপ ইন্টারফেসে একীভূত করা যায়, কীভাবে প্রাকৃতিক ভাষা ইন্টারফেসের সাথে ঐতিহ্যবাহী UI গুলিকে উন্নত করা যায় এবং কীভাবে AI ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর অনুরোধকে এমন একটি ফর্মে রূপান্তর করতে হয় যা অ্যাপগুলি লিভারেজ করতে পারে তার বিশদ ব্যাখ্যা করেছে৷ TypeChat প্রাকৃতিক ভাষা ইন্টারফেসগুলির বিকাশকে স্ট্রিমলাইন করার জন্য ব্যবহারিক পদ্ধতির সাথে এই উন্মুখ প্রশ্নের উত্তর দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।

