تقوم Microsoft بتحويل تطوير واجهات اللغة الطبيعية من خلال إنشائها المبتكر ، مكتبة TypeChat. لإثبات الترابط بين التقنيات المتنوعة ، تعمل المكتبة كجسر بين اللغة الطبيعية ومخطط التطبيق وواجهات برمجة التطبيقات. إنه يؤكد من جديد التزام Microsoft بالتقنيات التكاملية ويصنف تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليفي و TypeScript للتواصل مع نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

في إعلان صدر في 20 يوليو ، كشف فريق يضم Anders Hejlsberg ، زميل تقني في Microsoft ، وقائد لـ C # و TypeScript ، عن إطلاق TypeChat ، وتحديد طبيعة المصدر المفتوح وتوافره على GitHub.

تهدف مقدمة مكتبة TypeChat إلى معالجة التعقيدات التي واجهتها أثناء تطوير واجهات اللغة الطبيعية ، وتحديداً عندما تعتمد التطبيقات على أشجار القرار المعقدة للتأكد من النية وجمع المدخلات الأساسية لاتخاذ الإجراءات.

تحل المنهجية المبتكرة التي يستخدمها TypeChat محل النهج الهندسي السريع التقليدي بهندسة المخططات. هنا ، يتمتع المطورون بحرية تحديد الأنواع التي تمثل بدقة المقاصد المدعومة في تطبيق اللغة الطبيعية. يمكن أن يختلف نطاق التطبيقات المعقدة أو البسيطة ، من تطبيق الموسيقى أو عربة التسوق إلى واجهة بسيطة لتحديد المشاعر.

بمجرد أن يحدد المطورون هذه الأنواع ، يصيغ TypeChat موجهًا لـ LLM بناءً على هذه الأنواع ويتحقق من أن استجابة LLM تلتزم بالمخطط. علاوة على ذلك ، كلما فشلت عملية التحقق من الصحة ، يتم تفعيل تفاعل نموذج اللغة الإضافي لإصلاح المخرجات غير المطابقة. لا يقوم TypeChat فقط بالتصحيح التلقائي لهذه الحالات ، ولكنه أيضًا يلخص ويؤكد المحاذاة مع هدف المستخدم.

تدخل منشئو TypeChat لشرح الأسئلة الأخيرة التي يطرحها المطورون مع الضجيج الأخير حول LLMs. لقد كشفوا عن تفاصيل حول كيفية دمج هذه النماذج الحالية في واجهات التطبيقات الحالية ، وكيفية تحسين واجهات المستخدم التقليدية مع واجهات اللغة الطبيعية وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحويل طلب المستخدم في شكل يمكن للتطبيقات الاستفادة منه. من المتوقع أن تجيب TypeChat على هذه الأسئلة التي تلوح في الأفق من خلال نهجها العملي لتبسيط تطوير واجهات اللغة الطبيعية.

