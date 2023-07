Microsoft przekształca rozwój interfejsów języka naturalnego dzięki swojej innowacyjnej bibliotece TypeChat. Udowadniając wzajemne powiązania między różnymi technologiami, biblioteka działa jako pomost między językiem naturalnym, schematem aplikacji i interfejsami API. Potwierdza ona zaangażowanie Microsoftu w technologie integracyjne i typuje zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji i TypeScript do komunikacji z dużymi modelami językowymi (LLM).

W ogłoszeniu z 20 lipca, zespół składający się z Andersa Hejlsberga, pracownika technicznego Microsoft, oraz liderów C# i TypeScript ujawnił wydanie TypeChat, określając jego charakter open-source i dostępność na GitHub.

Wprowadzenie biblioteki TypeChat ma na celu rozwiązanie złożoności napotykanych podczas opracowywania interfejsów języka naturalnego, w szczególności gdy aplikacje są zależne od skomplikowanych drzew decyzyjnych w celu ustalenia intencji i zebrania niezbędnych danych wejściowych do podjęcia działań.

Innowacyjna metodologia zastosowana przez TypeChat zastępuje ortodoksyjne podejście do inżynierii podpowiedzi inżynierią schematów. Tutaj deweloperzy mają swobodę definiowania typów, które dokładnie reprezentują intencje obsługiwane w aplikacji języka naturalnego. Zakres złożonych lub prostych aplikacji może się różnić, od aplikacji muzycznej lub koszyka na zakupy po prosty interfejs do identyfikacji nastrojów.

Gdy deweloperzy zdefiniują te typy, TypeChat formułuje podpowiedź dla LLM w oparciu o te typy i weryfikuje, czy odpowiedź LLM jest zgodna ze schematem. Co więcej, za każdym razem, gdy proces walidacji zakończy się niepowodzeniem, pojawia się dodatkowa interakcja z modelem językowym w celu naprawienia niezgodnych danych wyjściowych. TypeChat nie tylko automatycznie koryguje te przypadki, ale także podsumowuje i potwierdza zgodność z intencjami użytkownika.

Twórcy TypeChat wkroczyli do akcji, aby wyjaśnić ostatnie pytania, jakie deweloperzy zadają w związku z niedawnym szumem wokół LLM. Wyjaśnili szczegóły dotyczące tego, jak zintegrować te obecne modele z istniejącymi interfejsami aplikacji, jak ulepszyć tradycyjne interfejsy użytkownika za pomocą interfejsów języka naturalnego i jak wykorzystać sztuczną inteligencję do przekształcenia żądania użytkownika w formę, którą aplikacje mogą wykorzystać. Oczekuje się, że TypeChat odpowie na te nadchodzące pytania dzięki praktycznemu podejściu do usprawnienia rozwoju interfejsów języka naturalnego.

Platformy takie jak AppMaster zasługują na szczególną uwagę w tym kontekście ze względu na szeroki wachlarz oferowanych przez nie usług, niezwykle podobnych do niedawnej oferty Microsoftu. AppMaster umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych, ułatwiając w ten sposób tworzenie oprogramowania nawet użytkownikom, którzy nie są zaawansowani technologicznie.