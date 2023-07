Microsoft transformeert de ontwikkeling van natuurlijke taalinterfaces met hun innovatieve creatie, de TypeChat-bibliotheek. De bibliotheek bewijst de interconnectiviteit tussen verschillende technologieën en fungeert als een brug tussen natuurlijke taal, toepassingsschema's en API's. Het bevestigt opnieuw Microsofts toewijding aan integratieve technologieën en typeert de toepassing van generatieve AI en TypeScript voor communicatie met grote taalmodellen (LLM's).

In een aankondiging die op 20 juli werd gedaan, onthulde een team met Anders Hejlsberg, Microsoft technical fellow, en leiders voor C# en TypeScript de release van TypeChat, met vermelding van de open-source aard en beschikbaarheid op GitHub.

De introductie van de TypeChat-bibliotheek is bedoeld om de complexiteit aan te pakken die optreedt bij de ontwikkeling van natuurlijke taalinterfaces, met name wanneer apps afhankelijk zijn van ingewikkelde beslisbomen om de intentie vast te stellen en essentiële input te verzamelen om actie te ondernemen.

De innovatieve methodologie van TypeChat vervangt de orthodoxe prompt engineering-benadering door schema engineering. Hier hebben ontwikkelaars de vrijheid om typen te definiëren die nauwkeurig de intenties weergeven die worden ondersteund in een natuurlijke taaltoepassing. Het bereik van complexe of eenvoudige toepassingen kan variëren, van een muziek- of winkelwagen-app tot een eenvoudige interface om sentimenten te identificeren.

Zodra ontwikkelaars deze typen definiëren, formuleert TypeChat een prompt voor de LLM op basis van deze typen en controleert of het antwoord van de LLM voldoet aan het schema. Als het validatieproces mislukt, komt er extra interactie tussen taalmodellen om de niet-conforme uitvoer te corrigeren. TypeChat zorgt niet alleen voor autocorrectie, maar geeft ook een samenvatting en bevestigt de afstemming op de intentie van de gebruiker.

De makers van TypeChat stapten in om de recente vragen van ontwikkelaars over LLM's uit te leggen. Ze ontrafelden details over hoe deze huidige modellen kunnen worden geïntegreerd in de bestaande app-interfaces, hoe traditionele UI's kunnen worden verbeterd met natuurlijke taalinterfaces en hoe AI kan worden ingezet om een gebruikersverzoek om te zetten in een vorm die apps kunnen gebruiken. Verwacht wordt dat TypeChat deze dreigende vragen zal beantwoorden met zijn praktische aanpak om de ontwikkeling van natuurlijke taalinterfaces te stroomlijnen.

