Компания Microsoft преобразует процесс разработки интерфейсов на естественном языке с помощью своего инновационного творения - библиотеки TypeChat. Доказывая взаимосвязь между различными технологиями, библиотека выступает в роли моста между естественным языком, схемами приложений и API. Она подтверждает приверженность Microsoft интеграционным технологиям и является типичным примером применения генеративного ИИ и TypeScript для взаимодействия с большими языковыми моделями (БЯМ).

В объявлении, сделанном 20 июля, команда в составе Андерса Хейлсберга, технического сотрудника Microsoft, и руководителей направлений C# и TypeScript раскрыла информацию о выпуске TypeChat, указав на ее открытый исходный код и доступность на GitHub.

Появление библиотеки TypeChat направлено на решение проблем, возникающих при разработке интерфейсов на естественном языке, в частности, когда приложения зависят от сложных деревьев принятия решений для определения намерений и сбора необходимых данных для выполнения действий.

Инновационная методология, используемая в TypeChat, заменяет ортодоксальный подход к проектированию подсказок на проектирование схем. Здесь разработчики получают возможность определять типы, которые точно представляют намерения, поддерживаемые в приложении на естественном языке. Диапазон сложных или простых приложений может быть самым разным: от музыкального приложения или приложения-корзины до простого интерфейса для определения настроений.

После того как разработчики определяют типы, TypeChat формулирует подсказку для LLM на основе этих типов и проверяет соответствие ответа LLM схеме. В случае неудачи в процессе проверки в работу вступает дополнительное взаимодействие с языковой моделью для исправления несоответствующего результата. TypeChat не только автоматически исправляет такие случаи, но и обобщает и подтверждает соответствие пользовательскому замыслу.

Создатели TypeChat взялись объяснить, какие вопросы задают разработчики в связи с недавней шумихой вокруг LLM. Они рассказали о том, как интегрировать эти современные модели в существующие интерфейсы приложений, как улучшить традиционные пользовательские интерфейсы с помощью интерфейсов на естественном языке и как использовать искусственный интеллект для преобразования пользовательского запроса в форму, которую могут использовать приложения. Ожидается, что TypeChat ответит на эти назревшие вопросы благодаря своему практическому подходу к оптимизации разработки интерфейсов на естественном языке.

Такие платформы, как AppMaster, заслуживают особого упоминания в этом контексте благодаря широкому спектру предлагаемых ими услуг, удивительно похожих на недавнее предложение Microsoft. AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных, облегчая разработку программного обеспечения даже для пользователей, не обладающих глубокими технологическими знаниями.