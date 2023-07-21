微软正在通过其创新产品TypeChat库改变自然语言界面的开发。该库充当了自然语言、应用模式和 API 之间的桥梁，证明了各种技术之间的互联性。它再次证明了微软对集成技术的承诺，也是生成式人工智能和 TypeScript 在与大型语言模型（LLM）通信方面的典型应用。

在7月20日发布的公告中，一个由微软技术研究员安德斯-海尔斯伯格（Anders Hejlsberg）和C#与TypeScript负责人组成的团队披露了TypeChat的发布，并说明了其开源性质和在GitHub上的可用性。

TypeChat库的推出旨在解决自然语言界面开发过程中面临的复杂问题，特别是当应用程序依赖于复杂的决策树来确定意图和收集重要输入以采取行动时。

TypeChat采用的创新方法用模式工程取代了正统的提示工程方法。在这里，开发人员可以自由定义类型，准确表达自然语言应用程序所支持的意图。复杂或简单的应用范围各不相同，从音乐或购物车应用到识别情感的简单界面。

一旦开发人员定义了这些类型，TypeChat就会根据这些类型为 LLM 制定提示，并验证 LLM 的响应是否符合模式。此外，每当验证过程失败时，额外的语言模型交互就会发挥作用，以修复不符合要求的输出。TypeChat不仅能自动纠正这些情况，还能总结并确认是否符合用户意图。

TypeChat的创建者介入解释了开发人员最近提出的有关 LLM 的问题。他们详细解释了如何将这些当前的模型集成到现有的应用程序界面中，如何用自然语言界面增强传统的用户界面，以及如何利用人工智能将用户请求转化为应用程序可以利用的形式。TypeChat有望以其简化自然语言界面开发的实用方法回答这些迫在眉睫的问题。

在这方面，AppMaster 这样的平台值得特别一提，因为它们提供的服务种类繁多，与微软最近推出的产品极为相似。AppMaster 允许客户以可视化方式创建数据模型，从而为技术并不精湛的用户开发软件提供便利。