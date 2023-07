माइक्रोसॉफ्ट अपनी नवोन्मेषी रचना, TypeChat लाइब्रेरी के साथ प्राकृतिक भाषा इंटरफेस के विकास में बदलाव ला रहा है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बीच अंतर्संबंध साबित करते हुए, लाइब्रेरी प्राकृतिक भाषा, एप्लिकेशन स्कीमा और एपीआई के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है। यह एकीकृत प्रौद्योगिकियों के प्रति माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) के साथ संचार करने के लिए जेनरेटिव एआई और टाइपस्क्रिप्ट के अनुप्रयोग को दर्शाता है।

20 जुलाई को की गई एक घोषणा में, माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी फेलो और सी# और टाइपस्क्रिप्ट के प्रमुख एंडर्स हेजलबर्ग की एक टीम ने टाइपचैट की रिलीज का खुलासा किया, जिसमें इसकी ओपन-सोर्स प्रकृति और गिटहब पर उपलब्धता का वर्णन किया गया।

TypeChat लाइब्रेरी की शुरूआत का उद्देश्य प्राकृतिक भाषा इंटरफेस के विकास के दौरान आने वाली जटिलताओं से निपटना है, खासकर जब ऐप्स इरादे का पता लगाने और कार्रवाई करने के लिए आवश्यक इनपुट एकत्र करने के लिए जटिल निर्णय पेड़ों पर निर्भर होते हैं।

TypeChat द्वारा नियोजित नवीन पद्धति स्कीमा इंजीनियरिंग के साथ रूढ़िवादी शीघ्र इंजीनियरिंग दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करती है। यहां, डेवलपर्स को उन प्रकारों को परिभाषित करने की स्वतंत्रता है जो प्राकृतिक भाषा एप्लिकेशन में समर्थित इरादों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। जटिल या सरल अनुप्रयोगों की सीमा अलग-अलग हो सकती है, संगीत या शॉपिंग कार्ट ऐप से लेकर भावनाओं की पहचान करने के लिए एक सरल इंटरफ़ेस तक।

एक बार जब डेवलपर्स इन प्रकारों को परिभाषित कर लेते हैं, TypeChat इन प्रकारों के आधार पर एलएलएम के लिए एक संकेत तैयार करता है और सत्यापित करता है कि एलएलएम की प्रतिक्रिया स्कीमा का पालन करती है। इसके अलावा, जब भी सत्यापन प्रक्रिया विफल हो जाती है, तो गैर-अनुरूप आउटपुट को ठीक करने के लिए अतिरिक्त भाषा मॉडल इंटरैक्शन काम में आता है। TypeChat न केवल इन उदाहरणों को स्वतः सुधारता है, बल्कि यह उपयोगकर्ता के इरादे के साथ संरेखण और पुष्टि भी करता है।

TypeChat के रचनाकारों ने एलएलएम के बारे में हालिया प्रचार के साथ डेवलपर्स द्वारा पूछे जाने वाले हालिया प्रश्नों को समझाने के लिए कदम बढ़ाया। उन्होंने इन मौजूदा मॉडलों को मौजूदा ऐप इंटरफेस में कैसे एकीकृत किया जाए, प्राकृतिक भाषा इंटरफेस के साथ पारंपरिक यूआई को कैसे बढ़ाया जाए और उपयोगकर्ता के अनुरोध को ऐसे रूप में बदलने के लिए एआई का लाभ कैसे उठाया जाए, जिसका लाभ ऐप्स उठा सकें, इसके बारे में विवरण दिया। TypeChat प्राकृतिक भाषा इंटरफेस के विकास को सुव्यवस्थित करने के व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ इन उभरते सवालों का जवाब देने की उम्मीद है।

