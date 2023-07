Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Kuruluşu, Asahi Kasei Corporation, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi ve imec'ten akademisyenler tarafından yeni bir sofistike temassız arayüz mekanizmasının öncülüğünü yapıyor. Nature Electronics'te yayınlanan bir makale, temassız çalışmayı geliştiren yakın kızılötesi hassasiyete sahip bir optik görüntüleyicinin gelişimini ayrıntılı olarak açıkladı. Çığır açan görüntüleyici, çeşitli cihaz ekranlarına rahatlıkla yerleştirilebilir, bu da hareketlerle veya el feneri işleviyle donatılmış bir kalem olan bir kalem ışığının kullanımıyla kontrolü mümkün kılar.

Bir süredir dokunma gerektirmeyen kullanıcı arayüzleri teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer alıyor ve kullanıcılara el hareketleriyle cihazları kontrol etme kolaylığı sunuyor. Bu gelişmiş arayüzler ağırlıklı olarak, loş ışıklı ortamlarda ortamları en yüksek hassasiyetle tespit edebilen özel bir kamera türü olan yakın kızılötesi kameraları kullanır.

Bununla birlikte, bu sistemler hareketleri etkili bir şekilde yorumlayabilirken, dar bir görüş alanıyla sınırlandırılma eğilimindedirler ve genellikle katı kalibrasyon gerekliliklerine tabidirler. Bu engellerin üstesinden gelme arayışı, söz konusu araştırma ekibini, bu eksikliklerden yoksun bir optik görüntüleyici, piyasada bulunan ekranlarla sorunsuz bir şekilde birbirine geçebilecek bir görüntüleyici tasarlamaya yöneltti.

Ekibin araştırma makalesinde kayda değer bir şekilde şunlar belirtilmişti: Görsel olarak şeffaf, yakın kızılötesine duyarlı organik bir fotodetektör dizisine dayanan ve bir ekranın üstünde kullanılabilen, dokunmasız bir kullanıcı arabirimi rapor ediyoruz. Bu cihazın optik şeffaflığının, bir dizi desenli organik fotodedektör alt pikseliyle birleştirilmiş bir alt iletken elektrot işlevi gören baskılı bir bakır ızgaranın dahil edilmesiyle kolaylaştırıldığını açıklamaya devam etti.

Araştırma ekibi tarafından tasarlanan optik görüntüleyicinin insan gözü için şeffaf olması özellikle ilgi çekicidir. Görüş alanını ve konum doğruluğunu önemli ölçüde artırarak geleneksel ve yaygın ekranların üzerine rahatça yerleştirilebilir.

Görüntüleyicinin ilk performans denemeleri, hareketleri ve çevresel değişimleri algılamada hassasiyeti sergileyen etkileyici sonuçlar verdi. Ekip, onu normal bir dizüstü bilgisayar ekranına entegre ederek uygulama potansiyelini gösterdi ve hem harekete dayalı hem de kalem ışığına dayalı dizüstü bilgisayar etkileşimlerini etkin bir şekilde etkinleştirdi.

Makale ayrıca, Elektro-optik modellemenin, görüntü sensörünün tasarımını optimize etmek için kullanıldığını ve bunun da 850 nm'de yaklaşık 1012 Jones'luk bir fotodetektörlüğe ve %70'lik yüksek bir görünür ışık geçirgenliğine yol açtığını vurguladı. Ayrıca, görüntüleyicinin ticari bir ekranla eşleştirildiğinde kalem ışığıyla kontrol edilen ve hareketle kontrol edilen, dokunmatik olmayan bir kullanıcı arabirimi işlevi görebileceği doğrulandı.

İleriye bakıldığında, bu yenilikçi optik görüntüleyici, hem büyük ölçekli üretim hem de daha fazla geliştirme için potansiyele sahiptir. Bu, çeşitli cihazlarla temassız etkileşim olasılıklarını açacaktır. Ek olarak, jest tabanlı ve penlight tabanlı arayüzleri destekleyen diğer cihazların geliştirilmesi için gerekli ilhamı sağlayabilir.

