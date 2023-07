Academici van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Asahi Kasei Corporation, de Technische Universiteit Eindhoven en imec hebben een nieuw geavanceerd aanraakloos interfacemechanisme ontwikkeld. Een gepubliceerd artikel in Nature Electronics beschrijft de ontwikkeling van een optische beeldvormer met nabij-infrarood gevoeligheid die de aanraakloze werking verbetert. De baanbrekende imager kan gemakkelijk over verschillende displays van apparaten worden gelegd, waardoor bediening via gebaren of het gebruik van een penlight - een pen uitgerust met een zaklampfunctie - mogelijk wordt.

Gebruikersinterfaces waarvoor geen aanraking nodig is, lopen al enige tijd voorop in de technologische vooruitgang en bieden gebruikers het gemak om apparaten met handgebaren te bedienen. Deze geavanceerde interfaces maken voornamelijk gebruik van nabij-infraroodcamera's, een gespecialiseerd type camera dat omgevingen in slecht verlichte omstandigheden met uiterste precisie kan detecteren.

Hoewel deze systemen gebaren effectief kunnen interpreteren, worden ze vaak beperkt door een smal gezichtsveld en zijn ze vaak onderhevig aan strenge kalibratie-eisen. De zoektocht om deze hindernissen te overwinnen bracht het genoemde team van onderzoekers ertoe om een optische beeldvormer te bedenken zonder deze tekortkomingen, een beeldvormer die naadloos aansluit op commercieel verkrijgbare beeldschermen.

Het onderzoeksartikel van het team stelde opmerkelijk genoeg: "We rapporteren een aanraakloze gebruikersinterface die is gebaseerd op een visueel transparante nabij-infraroodgevoelige organische fotodetectorarray en die bovenop een beeldscherm kan worden gebruikt. Verder werd uitgelegd dat de optische transparantie van dit apparaat wordt bevorderd door de integratie van een gedrukt koperen rooster dat functioneert als een geleidende elektrode aan de onderkant, in combinatie met een array van gedessineerde organische fotodetector subpixels.

Bijzonder intrigerend is dat de optische beeldvormer van het onderzoeksteam transparant is voor het menselijk oog. Het kan gemakkelijk bovenop traditionele en wijdverspreide beeldschermen worden geplaatst, waardoor het gezichtsveld en de positienauwkeurigheid aanzienlijk worden verbeterd.

De eerste prestatietests van de imager leverden indrukwekkende resultaten op en lieten zien hoe nauwkeurig bewegingen en veranderingen in de omgeving werden gedetecteerd. Het team toonde het toepassingspotentieel aan door het te integreren op een gewoon laptopscherm, waardoor zowel gebaren- als penlichtgebaseerde laptopinteracties mogelijk werden.

Het artikel benadrukte ook dat elektro-optische modellering werd gebruikt om het ontwerp van de beeldsensor te optimaliseren, wat leidde tot een fotodetectiviteit van ongeveer 1012 Jones bij 850 nm en een hoge zichtbaar-lichttransmissie van 70%. Verder werd aangetoond dat de imager kan dienen als een penlichtgestuurde en gebarengestuurde aanraakloze gebruikersinterface in combinatie met een commercieel beeldscherm.

Vooruitkijkend heeft deze innovatieve optische beeldvormer het potentieel voor zowel massale fabricage als verdere ontwikkeling. Dit zou mogelijkheden openen voor aanraakloze interacties met diverse apparaten. Bovendien zou het de nodige inspiratie kunnen bieden voor de ontwikkeling van andere apparaten die op gebaren en penlicht gebaseerde interfaces ondersteunen.

