Nowy wyrafinowany mechanizm interfejsu bezdotykowego jest pionierem wśród naukowców z Holenderskiej Organizacji Stosowanych Badań Naukowych, Asahi Kasei Corporation, Eindhoven University of Technology i imec. W artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Electronics szczegółowo opisano rozwój optycznego imagera o czułości bliskiej podczerwieni, który usprawnia obsługę bezdotykową. Przełomowy imager może być wygodnie nakładany na różne wyświetlacze urządzeń, umożliwiając sterowanie za pomocą gestów lub użycia penlight - pióra wyposażonego w funkcję latarki.

Od pewnego czasu interfejsy użytkownika, które nie wymagają dotyku, znajdują się w czołówce postępu technologicznego, oferując użytkownikom wygodę sterowania urządzeniami za pomocą gestów dłoni. Te wyrafinowane interfejsy wykorzystują głównie kamery bliskiej podczerwieni, wyspecjalizowany typ kamery zdolny do wykrywania otoczenia w słabo oświetlonych warunkach z najwyższą precyzją.

Jednakże, chociaż systemy te mogą skutecznie interpretować gesty, są one zwykle ograniczone wąskim polem widzenia i często podlegają rygorystycznym wymaganiom kalibracyjnym. Dążenie do przezwyciężenia tych przeszkód doprowadziło wspomniany zespół naukowców do stworzenia konceptu optycznej kamery pozbawionej tych niedociągnięć, która mogłaby płynnie współpracować z dostępnymi na rynku wyświetlaczami.

W artykule badawczym zespołu stwierdzono: "Zgłaszamy bezdotykowy interfejs użytkownika, który jest oparty na wizualnie przezroczystej matrycy organicznych fotodetektorów wrażliwych na bliską podczerwień i może być używany na wyświetlaczu". Dalej wyjaśniono, że przezroczystość optyczna tego urządzenia jest ułatwiona dzięki zastosowaniu drukowanej siatki miedzianej działającej jako dolna elektroda przewodząca, w połączeniu z układem wzorzystych organicznych subpikseli fotodetektora.

Szczególnie intrygujące jest to, że optyczny imager opracowany przez zespół badawczy jest przezroczysty dla ludzkiego oka. Można go wygodnie umieścić na tradycyjnych i powszechnych wyświetlaczach, znacznie zwiększając jego pole widzenia i dokładność pozycjonowania.

Wstępne próby działania kamery przyniosły imponujące wyniki, pokazując precyzję w wykrywaniu ruchów i zmian środowiskowych. Zespół zademonstrował jego potencjał aplikacyjny, integrując go ze zwykłym wyświetlaczem laptopa, skutecznie umożliwiając zarówno interakcję z laptopem opartą na gestach, jak i na świetle pióra.

W artykule podkreślono również, że modelowanie elektrooptyczne jest wykorzystywane do optymalizacji projektu czujnika obrazu, co prowadzi do fotodetekcji około 1012 Jonesów przy 850 nm i wysokiej przepuszczalności światła widzialnego na poziomie 70%. Co więcej, udowodniono, że imager może służyć jako bezdotykowy interfejs użytkownika sterowany światłem pióra i gestami w połączeniu z komercyjnym wyświetlaczem.

Patrząc w przyszłość, ten innowacyjny imager optyczny ma potencjał zarówno do produkcji na masową skalę, jak i dalszego rozwoju. Otworzyłoby to możliwości bezdotykowej interakcji z różnymi urządzeniami. Dodatkowo, może to stanowić niezbędną inspirację dla rozwoju innych urządzeń obsługujących interfejsy oparte na gestach i świetle pióra.

