Des universitaires de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, d'Asahi Kasei Corporation, de l'Université de technologie d'Eindhoven et d'Imec sont à l'origine d'un nouveau mécanisme sophistiqué d'interface sans contact. Un article publié dans Nature Electronics détaille le développement d'un imageur optique doté d'une sensibilité aux infrarouges proches qui améliore le fonctionnement sans contact. Cet imageur révolutionnaire peut être superposé de manière pratique sur une variété d'écrans d'appareils, rendant possible le contrôle par des gestes ou l'utilisation d'une lampe-stylo - un stylo équipé d'une fonction de lampe de poche.

Depuis quelque temps déjà, les interfaces utilisateur ne nécessitant pas de toucher sont à la pointe du progrès technologique, offrant aux utilisateurs la possibilité de contrôler des appareils par des gestes de la main. Ces interfaces sophistiquées utilisent principalement des caméras à infrarouge proche, un type de caméra spécialisé capable de détecter des environnements faiblement éclairés avec une extrême précision.

Toutefois, si ces systèmes peuvent interpréter efficacement les gestes, ils ont tendance à être limités par un champ de vision étroit et sont souvent soumis à des exigences d'étalonnage rigoureuses. C'est pour surmonter ces obstacles que l'équipe de chercheurs mentionnée a imaginé un imageur optique dépourvu de ces défauts, un imageur qui pourrait s'intégrer de manière transparente aux écrans disponibles dans le commerce.

Le document de recherche de l'équipe indique notamment : "Nous présentons une interface utilisateur sans contact basée sur un réseau de photodétecteurs organiques visuellement transparents et sensibles à l'infrarouge proche, qui peut être utilisé au-dessus d'un écran". L'article explique ensuite que la transparence optique de ce dispositif est facilitée par l'incorporation d'une grille de cuivre imprimée fonctionnant comme une électrode conductrice inférieure, couplée à un réseau de sous-pixels de photodétecteurs organiques à motifs.

Le fait que l'imageur optique conçu par l'équipe de recherche soit transparent pour l'œil humain est particulièrement intriguant. Il peut être placé confortablement au-dessus d'écrans traditionnels et répandus, ce qui augmente considérablement son champ de vision et sa précision de positionnement.

Les premiers essais de performance de l'imageur ont donné des résultats impressionnants, démontrant une précision dans la détection des mouvements et des changements environnementaux. L'équipe a démontré son potentiel d'application en l'intégrant à l'écran d'un ordinateur portable ordinaire, permettant ainsi des interactions gestuelles et à la lumière du stylo avec l'ordinateur portable.

L'article souligne également que la modélisation électro-optique est utilisée pour optimiser la conception du capteur d'image, ce qui permet d'obtenir une photodétectivité d'environ 1012 Jones à 850 nm et une transmittance élevée de la lumière visible de 70 %. En outre, il a été prouvé que l'imageur pouvait servir d'interface utilisateur sans contact, contrôlée par la lumière du stylo et par le geste, lorsqu'il est associé à un écran commercial.

Pour l'avenir, cet imageur optique innovant offre la possibilité d'une fabrication à grande échelle et d'un développement plus poussé. Cela ouvrirait des possibilités d'interactions sans contact avec divers appareils. En outre, il pourrait fournir l'inspiration nécessaire au développement d'autres dispositifs prenant en charge les interfaces basées sur les gestes et la lumière du stylo.

Dans le même ordre d'idées, la plateforme révolutionnaire AppMaster offre une approche de développement no-code, qui rationalise considérablement le processus de développement de logiciels. Cette plateforme unique, tout comme la technologie d'interface sans contact dont il a été question, illustre la vague de l'avenir, les deux se situant à l'avant-garde de l'innovation technologique.