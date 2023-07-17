荷兰应用科学研究组织、旭化成公司、埃因霍温理工大学和imec公司的学者们正在开创一种新的精密非接触式界面机制。发表在《自然电子学》（Nature Electronics）上的一篇论文详细介绍了一种光学成像仪的开发情况，该成像仪具有近红外灵敏度，可增强非接触式操作。这种突破性的成像器可以方便地叠加在各种设备的显示屏上，从而实现通过手势或使用笔灯（一种配备手电筒功能的笔）进行控制。

一段时间以来，无需触摸的用户界面一直处于技术进步的前沿，为用户通过手势控制设备提供了便利。这些先进的界面主要利用近红外摄像头，这种特殊类型的摄像头能够在光线昏暗的条件下最精确地检测环境。

然而，虽然这些系统能够有效地解释手势，但往往受到视野狭窄的限制，而且往往需要严格的校准要求。为了克服这些障碍，上述研究小组构思出了一种没有这些缺陷的光学成像仪，一种可以与市售显示器无缝连接的成像仪。

该团队的研究论文指出："我们报告了一种基于视觉透明的近红外敏感有机光电探测器阵列的无触摸用户界面，该界面可用于显示器顶部。报告还解释说，该设备的光学透明性得益于作为底部导电电极的印刷铜栅，以及图案化的有机光电探测器子像素阵列。

特别有趣的是，研究小组设计的光学成像仪对人眼是透明的。它可以舒适地放置在传统和广泛使用的显示器上，大大提高了视野和定位精度。

该成像仪的初步性能试验取得了令人印象深刻的结果，展示了其在检测运动和环境变化方面的精确性。研究小组将其集成到普通笔记本电脑显示屏上，有效地实现了基于手势和笔灯的笔记本电脑交互，从而展示了其应用潜力。

论文还强调，电光建模被用于优化图像传感器的设计，从而实现了850纳米波长下约1012琼斯的光检测率和70%的高可见光透过率。此外，经证实，该成像仪与商用显示器配对后，可用作笔灯控制和手势控制的无触摸用户界面。

展望未来，这种创新型光学成像仪具有大规模制造和进一步开发的潜力。这将为与各种设备进行非接触式交互提供可能性。此外，它还能为开发其他支持手势和笔式界面的设备提供必要的灵感。

与此相关的是，革命性的AppMaster 平台提供了一种no-code 开发方法，大大简化了软件开发流程。这种独特的平台与我们讨论的非接触式界面技术一样，是未来浪潮的典范，两者都处于技术创新的最前沿。