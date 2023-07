डच ऑर्गनाइजेशन फॉर एप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च, असाही कासी कॉरपोरेशन, आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और आईएमसी के शिक्षाविदों द्वारा एक नए परिष्कृत टचलेस इंटरफ़ेस तंत्र का बीड़ा उठाया जा रहा है। नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रकाशित एक पेपर में निकट-अवरक्त संवेदनशीलता की विशेषता वाले एक ऑप्टिकल इमेजर के विकास का विवरण दिया गया है जो स्पर्श रहित संचालन को बढ़ाता है। अभूतपूर्व इमेजर को विभिन्न प्रकार के डिवाइस डिस्प्ले पर आसानी से मढ़ा जा सकता है, जिससे इशारों के माध्यम से या पेनलाइट के उपयोग से नियंत्रण संभव हो जाता है - एक फ्लैशलाइट फ़ंक्शन से सुसज्जित पेन।

पिछले कुछ समय से, ऐसे उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस जिन्हें स्पर्श की आवश्यकता नहीं है, तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहे हैं, जो उपयोगकर्ताओं को हाथ के इशारों के माध्यम से उपकरणों को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये परिष्कृत इंटरफ़ेस मुख्य रूप से निकट-अवरक्त कैमरों का उपयोग करते हैं, एक विशेष प्रकार का कैमरा जो अत्यधिक सटीकता के साथ कम रोशनी की स्थिति में वातावरण का पता लगाने में सक्षम है।

हालाँकि, हालांकि ये सिस्टम इशारों की प्रभावी ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन वे देखने के एक संकीर्ण क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित होते हैं और अक्सर कठोर अंशांकन आवश्यकताओं के अधीन होते हैं। इन बाधाओं को पार करने की खोज ने शोधकर्ताओं की उल्लिखित टीम को इन कमियों से रहित एक ऑप्टिकल इमेजर की संकल्पना करने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसा इमेजर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध डिस्प्ले के साथ सहजता से जुड़ सकता है।

टीम के शोध पत्र में उल्लेखनीय रूप से कहा गया है, हम एक टचलेस यूजर इंटरफेस की रिपोर्ट करते हैं जो एक दृश्यमान पारदर्शी निकट-अवरक्त-संवेदनशील कार्बनिक फोटोडिटेक्टर सरणी पर आधारित है और इसका उपयोग डिस्प्ले के शीर्ष पर किया जा सकता है। यह समझाने के लिए आगे बढ़ा कि इस उपकरण की ऑप्टिकल पारदर्शिता को नीचे प्रवाहकीय इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करने वाले एक मुद्रित तांबे ग्रिड के समावेश से सुविधा मिलती है, जो पैटर्न वाले कार्बनिक फोटोडिटेक्टर उपपिक्सेल की एक श्रृंखला के साथ मिलकर काम करता है।

विशेष रूप से दिलचस्प यह है कि अनुसंधान टीम द्वारा तैयार किया गया ऑप्टिकल इमेजर मानव आंखों के लिए पारदर्शी है। इसे आराम से पारंपरिक और व्यापक डिस्प्ले के ऊपर रखा जा सकता है, जिससे इसके दृश्य क्षेत्र और स्थितिगत सटीकता में काफी वृद्धि होती है।

इमेजर के शुरुआती प्रदर्शन परीक्षणों में प्रभावशाली परिणाम मिले, जिससे गतिविधियों और पर्यावरणीय बदलावों का पता लगाने में सटीकता का प्रदर्शन हुआ। टीम ने इसे नियमित लैपटॉप डिस्प्ले पर एकीकृत करके इसकी अनुप्रयोग क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे जेस्चर-आधारित और पेनलाइट-आधारित लैपटॉप इंटरैक्शन दोनों को प्रभावी ढंग से सक्षम किया जा सके।

पेपर में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल मॉडलिंग का उपयोग छवि सेंसर के डिजाइन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है, जिससे 850 एनएम पर लगभग 1012 जोन्स की फोटोडिटेक्टीविटी और 70% का उच्च दृश्य-प्रकाश संप्रेषण होता है। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया गया कि व्यावसायिक डिस्प्ले के साथ जोड़े जाने पर इमेजर पेनलाइट-नियंत्रित और जेस्चर-नियंत्रित टचलेस यूजर इंटरफेस के रूप में काम कर सकता है।

आगे देखते हुए, यह अभिनव ऑप्टिकल इमेजर बड़े पैमाने पर निर्माण और आगे के विकास दोनों की क्षमता रखता है। इससे विभिन्न उपकरणों के साथ स्पर्श रहित बातचीत की संभावनाएं खुलेंगी। इसके अतिरिक्त, यह जेस्चर-आधारित और पेनलाइट-आधारित इंटरफेस का समर्थन करने वाले अन्य उपकरणों के विकास के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान कर सकता है।

