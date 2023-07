새롭고 정교한 터치리스 인터페이스 메커니즘은 네덜란드 응용 과학 연구 기구, Asahi Kasei Corporation, Eindhoven University of Technology 및 imec의 학자들에 의해 개척되고 있습니다. Nature Electronics에 게재된 논문에서는 터치리스 작동을 향상시키는 근적외선 감도를 특징으로 하는 광학 이미저의 개발에 대해 자세히 설명했습니다. 획기적인 이미저는 다양한 장치 디스플레이에 편리하게 오버레이할 수 있으므로 제스처 또는 펜라이트(손전등 기능이 장착된 펜)를 사용하여 제어할 수 있습니다.

한동안 터치가 필요하지 않은 사용자 인터페이스는 사용자에게 손짓으로 장치를 제어하는 ​​편리함을 제공하면서 기술 발전의 최전선에 있었습니다. 이러한 정교한 인터페이스는 주로 어두컴컴한 조명 조건에서 최고의 정밀도로 환경을 감지할 수 있는 특수 유형의 카메라인 근적외선 카메라를 활용합니다.

그러나 이러한 시스템은 제스처를 효과적으로 해석할 수 있지만 좁은 시야에 의해 제한되는 경향이 있으며 엄격한 보정 요구 사항이 적용되는 경우가 많습니다. 이러한 장애물을 극복하기 위한 탐구는 언급된 연구팀이 이러한 단점이 없는 광학 이미저, 상업적으로 이용 가능한 디스플레이와 매끄럽게 맞물릴 수 있는 이미저를 개념화하도록 이끌었습니다.

연구팀의 연구 논문은 “시각적으로 투명한 근적외선 민감 유기 광검출기 어레이를 기반으로 디스플레이 위에서 사용할 수 있는 비접촉식 사용자 인터페이스를 보고한다”고 주목할 만하다. 계속해서 이 장치의 광학적 투명성은 패턴화된 유기 광검출기 서브픽셀 어레이와 결합된 하부 전도성 전극으로 기능하는 인쇄된 구리 그리드의 통합에 의해 촉진된다고 설명했습니다.

특히 흥미로운 점은 연구팀이 고안한 광학 이미저가 사람 눈에 투명하다는 점이다. 기존의 널리 사용되는 디스플레이 위에 편안하게 배치할 수 있어 시야와 위치 정확도가 크게 향상됩니다.

이미저의 초기 성능 시험은 움직임과 환경 변화를 감지하는 정확도를 보여주는 인상적인 결과를 낳았습니다. 팀은 일반 노트북 디스플레이에 통합하여 제스처 기반 및 펜라이트 기반 노트북 상호 작용을 모두 효과적으로 활성화함으로써 응용 프로그램의 잠재력을 입증했습니다.

이 논문은 또한 이미지 센서의 설계를 최적화하기 위해 전기 광학 모델링을 사용하여 850nm에서 약 1012 Jones의 광검출성과 70%의 높은 가시광선 투과율을 제공한다고 강조했습니다. 또한 이미저가 상용 디스플레이와 결합될 때 펜라이트 제어 및 제스처 제어 터치리스 사용자 인터페이스 역할을 할 수 있다는 것이 입증되었습니다.

앞을 내다보면 이 혁신적인 광학 이미저는 대규모 제조 및 추가 개발 가능성을 모두 보유하고 있습니다. 이것은 다양한 장치와의 터치리스 상호작용 가능성을 열어줄 것입니다. 또한 제스처 기반 및 펜라이트 기반 인터페이스를 지원하는 다른 장치 개발에 필요한 영감을 제공할 수 있습니다.

