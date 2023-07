Mekanisme antarmuka tanpa sentuhan baru yang canggih sedang dipelopori oleh akademisi dari Organisasi Riset Ilmiah Terapan Belanda, Asahi Kasei Corporation, Eindhoven University of Technology, dan imec. Sebuah makalah yang diterbitkan di Nature Electronics merinci pengembangan pencitra optik yang menampilkan sensitivitas inframerah-dekat yang meningkatkan operasi tanpa sentuhan. Imager yang inovatif dapat dengan mudah dilapiskan pada berbagai tampilan perangkat, memungkinkan kontrol melalui gerakan atau penggunaan senter pena - pena yang dilengkapi dengan fungsi senter.

Untuk beberapa waktu sekarang, antarmuka pengguna yang tidak memerlukan sentuhan telah menjadi yang terdepan dalam kemajuan teknologi, menawarkan kenyamanan kepada pengguna untuk mengontrol perangkat melalui gerakan tangan. Antarmuka canggih ini sebagian besar menggunakan kamera inframerah-dekat, jenis kamera khusus yang mampu mendeteksi lingkungan dalam kondisi cahaya redup dengan sangat presisi.

Namun, meskipun sistem ini dapat menginterpretasikan gerakan secara efektif, mereka cenderung dibatasi oleh bidang pandang yang sempit dan sering kali tunduk pada persyaratan kalibrasi yang ketat. Pencarian untuk mengatasi rintangan ini mengarahkan tim peneliti tersebut untuk mengonseptualisasikan pencitra optik tanpa kekurangan ini, pencitra yang dapat menyatu dengan mulus dengan tampilan yang tersedia secara komersial.

Makalah penelitian tim dengan jelas menyatakan, Kami melaporkan antarmuka pengguna tanpa sentuhan yang didasarkan pada rangkaian fotodetektor organik sensitif-inframerah-dekat yang transparan secara visual dan dapat digunakan di atas layar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa transparansi optik perangkat ini difasilitasi oleh penggabungan jaringan tembaga tercetak yang berfungsi sebagai elektroda konduktif bawah, ditambah dengan susunan subpiksel fotodetektor organik berpola.

Yang sangat menarik adalah bahwa pencitra optik yang dirancang oleh tim peneliti transparan bagi mata manusia. Itu dapat ditempatkan dengan nyaman di atas tampilan tradisional dan luas, secara substansial meningkatkan bidang pandang dan akurasi posisinya.

Uji coba kinerja awal imager menghasilkan hasil yang mengesankan, menampilkan presisi dalam mendeteksi gerakan dan perubahan lingkungan. Tim mendemonstrasikan potensi aplikasinya dengan mengintegrasikannya ke layar laptop biasa, yang secara efektif memungkinkan interaksi laptop berbasis gerakan dan berbasis senter.

Makalah ini juga menyoroti, Pemodelan elektro-optik digunakan untuk mengoptimalkan desain sensor gambar, yang menghasilkan fotodeteksi sekitar 1012 Jones pada 850 nm dan transmisi cahaya tampak yang tinggi sebesar 70%. Lebih lanjut, dibuktikan bahwa imager dapat berfungsi sebagai antarmuka pengguna tanpa sentuhan yang dikendalikan oleh senter pena dan dikendalikan gerakan ketika dipasangkan dengan tampilan komersial.

Ke depan, pencitra optik inovatif ini memiliki potensi untuk fabrikasi skala besar dan pengembangan lebih lanjut. Ini akan membuka kemungkinan interaksi tanpa sentuhan dengan beragam perangkat. Selain itu, ini dapat memberikan inspirasi yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lain yang mendukung antarmuka berbasis gerakan dan senter.

