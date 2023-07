يقوم أكاديميون من المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي ، وشركة أساهي كاسي ، وجامعة أيندهوفن للتكنولوجيا ، و IMEC بوضع آلية جديدة للواجهة التي لا تعمل باللمس. تناولت ورقة بحثية منشورة في Nature Electronics بالتفصيل تطوير جهاز تصوير بصري يتميز بحساسية الأشعة تحت الحمراء القريبة التي تعزز التشغيل بدون لمس. يمكن وضع المصور الرائد بشكل ملائم على مجموعة متنوعة من شاشات الأجهزة ، مما يتيح إمكانية التحكم من خلال الإيماءات أو استخدام مصباح القلم - قلم مزود بوظيفة مصباح يدوي.

لبعض الوقت الآن ، كانت واجهات المستخدم التي لا تتطلب اللمس في طليعة التطورات التكنولوجية ، مما يوفر للمستخدمين راحة التحكم في الأجهزة من خلال إيماءات اليد. تستخدم هذه الواجهات المتطورة في الغالب الكاميرات القريبة من الأشعة تحت الحمراء ، وهي نوع متخصص من الكاميرات القادرة على اكتشاف البيئات في ظروف الإضاءة الخافتة بأقصى درجات الدقة.

ومع ذلك ، في حين أن هذه الأنظمة يمكن أن تفسر الإيماءات بشكل فعال ، فإنها تميل إلى أن تكون مقيدة بمجال رؤية ضيق وغالبًا ما تخضع لمتطلبات معايرة صارمة. قاد السعي للتغلب على هذه العقبات فريق الباحثين المذكورين إلى وضع تصور لمصور بصري خالٍ من أوجه القصور هذه ، وهو مصور يمكن أن يتشابك بسلاسة مع شاشات العرض المتاحة تجاريًا.

ذكرت الورقة البحثية التي أعدها الفريق بشكل ملحوظ ، أننا أبلغنا عن واجهة مستخدم لا تلمس تستند إلى مجموعة أجهزة كشف ضوئية عضوية شفافة بصريًا حساسة للأشعة تحت الحمراء ويمكن استخدامها أعلى الشاشة. ومضت لتشرح أن الشفافية الضوئية لهذا الجهاز يتم تسهيلها من خلال دمج شبكة نحاسية مطبوعة تعمل كقطب كهربي سفلي ، إلى جانب مجموعة من البكسلات الفرعية للكاشف الضوئي العضوي المنقوش.

المثير للاهتمام بشكل خاص هو أن المصور البصري الذي ابتكره فريق البحث شفاف للعين البشرية. يمكن وضعها بشكل مريح فوق شاشات العرض التقليدية والواسعة الانتشار ، مما يعزز بشكل كبير مجال الرؤية ودقة الموقع.

أسفرت تجارب الأداء الأولية لجهاز التصوير عن نتائج مذهلة ، حيث أظهرت الدقة في اكتشاف الحركات والتغيرات البيئية. أظهر الفريق إمكاناته التطبيقية من خلال دمجه في شاشة كمبيوتر محمول عادية ، مما يتيح بشكل فعال تفاعلات الكمبيوتر المحمول القائمة على الإيماءات والقائمة على القلم.

أبرزت الورقة أيضًا ، يتم استخدام النمذجة الكهروضوئية لتحسين تصميم مستشعر الصورة ، مما يؤدي إلى كشف ضوئي يبلغ حوالي 1012 جونز عند 850 نانومتر ونفاذية عالية للضوء المرئي بنسبة 70 ٪. علاوة على ذلك ، تم إثبات أن جهاز التصوير يمكن أن يعمل كواجهة مستخدم بدون لمس يتحكم فيها ضوء القلم ويتم التحكم فيه عن طريق الإيماءات عند إقرانه بشاشة تجارية.

بالنظر إلى المستقبل ، يتمتع هذا المصور البصري المبتكر بإمكانية التصنيع على نطاق واسع والمزيد من التطوير. هذا من شأنه أن يفتح إمكانيات للتفاعلات التي لا تلمس مع الأجهزة المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر الإلهام اللازم لتطوير الأجهزة الأخرى التي تدعم واجهات قائمة على الإيماءات وقائمة على ضوء القلم.

