กลไกอินเทอร์เฟซใหม่แบบไร้สัมผัสที่ซับซ้อนกำลังได้รับการบุกเบิกโดยนักวิชาการจาก Dutch Organization for Applied Scientific Research, Asahi Kasei Corporation, Eindhoven University of Technology และ imec บทความที่ตีพิมพ์ใน Nature Electronics ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวสร้างภาพออปติคัลที่มีความไวแสงใกล้อินฟราเรดที่ปรับปรุงการทำงานแบบไม่ต้องสัมผัส อิมเมจที่ก้าวล้ำสามารถวางซ้อนบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก ทำให้สามารถควบคุมผ่านท่าทางสัมผัสหรือการใช้ไฟปากกา ซึ่งเป็นปากกาที่มีฟังก์ชันไฟฉาย

ในช่วงเวลาหนึ่งแล้ว อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้การสัมผัสนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านท่าทางมือได้อย่างสะดวกสบาย อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้กล้องอินฟราเรดระยะใกล้ ซึ่งเป็นกล้องชนิดพิเศษที่สามารถตรวจจับสภาพแวดล้อมในสภาพแสงสลัวได้อย่างแม่นยำสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ระบบเหล่านี้สามารถตีความท่าทางสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มักจะถูกจำกัดโดยขอบเขตการมองเห็นที่แคบ และมักอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการปรับเทียบที่เข้มงวด ภารกิจในการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ทำให้ทีมนักวิจัยกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องถ่ายภาพออพติคอลที่ปราศจากข้อบกพร่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นเครื่องถ่ายภาพที่สามารถผสานเข้ากับจอแสดงผลที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้อย่างราบรื่น

เอกสารการวิจัยของทีมระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เรารายงานส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบไร้การสัมผัสซึ่งอิงจากอาร์เรย์เครื่องตรวจจับสารอินทรีย์ที่ไวต่อแสงอินฟราเรดที่มองเห็นได้แบบโปร่งใส และสามารถใช้ด้านบนของจอแสดงผลได้ มันอธิบายต่อไปว่าความโปร่งใสทางแสงของอุปกรณ์นี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการรวมตัวของตารางทองแดงที่พิมพ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นอิเล็กโทรดนำไฟฟ้าด้านล่าง ควบคู่ไปกับอาร์เรย์ของพิกเซลย่อยของเครื่องตรวจจับแสงอินทรีย์ที่มีลวดลาย

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือตัวสร้างภาพแบบออพติคัลที่ทีมวิจัยคิดค้นขึ้นนั้นมีความโปร่งใสต่อสายตามนุษย์ สามารถวางบนจอแสดงผลแบบดั้งเดิมและแพร่หลายได้อย่างสะดวกสบาย เพิ่มขอบเขตการมองเห็นและความแม่นยำของตำแหน่งอย่างมาก

การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นของอิมเมจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ แสดงความแม่นยำในการตรวจจับการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทีมงานได้แสดงศักยภาพของแอปพลิเคชันด้วยการผสานรวมเข้ากับจอแสดงผลแล็ปท็อปทั่วไป ทำให้สามารถโต้ตอบกับแล็ปท็อปทั้งแบบใช้ท่าทางสัมผัสและแบบใช้แสงปากกาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระดาษยังเน้นย้ำว่า Electro-optical modelling ใช้เพื่อปรับการออกแบบเซนเซอร์ภาพให้เหมาะสม นำไปสู่การตรวจจับแสงประมาณ 1,012 โจนส์ที่ 850 นาโนเมตร และการส่องผ่านของแสงที่มองเห็นได้สูงถึง 70% นอกจากนี้ยังได้รับการพิสูจน์ว่าอิมเมจสามารถทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบสัมผัสที่ควบคุมด้วยแสงปากกาและควบคุมด้วยท่าทางเมื่อจับคู่กับจอแสดงผลเชิงพาณิชย์

เมื่อมองไปข้างหน้า เครื่องสร้างภาพออปติคัลที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้มีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตขนาดใหญ่และการพัฒนาเพิ่มเติม สิ่งนี้จะเปิดโอกาสในการโต้ตอบแบบไร้สัมผัสกับอุปกรณ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถให้แรงบันดาลใจที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์อื่นๆ

