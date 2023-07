Một cơ chế giao diện cảm ứng tinh vi mới đang được tiên phong bởi các học giả từ Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan, Tập đoàn Asahi Kasei, Đại học Công nghệ Eindhoven và imec. Một bài báo được xuất bản trên tạp chí Nature Electronics đã trình bày chi tiết về sự phát triển của một thiết bị chụp ảnh quang học có độ nhạy cận hồng ngoại giúp tăng cường hoạt động không chạm. Trình chụp ảnh đột phá có thể được phủ lên một cách thuận tiện trên nhiều màn hình thiết bị khác nhau, giúp có thể điều khiển thông qua cử chỉ hoặc sử dụng đèn pin - một chiếc bút được trang bị chức năng đèn pin.

Hiện tại, giao diện người dùng không yêu cầu cảm ứng đã đi đầu trong các tiến bộ công nghệ, mang đến cho người dùng sự tiện lợi khi điều khiển thiết bị thông qua cử chỉ tay. Các giao diện tinh vi này chủ yếu sử dụng camera cận hồng ngoại, một loại camera chuyên dụng có khả năng phát hiện môi trường trong điều kiện thiếu sáng với độ chính xác cao nhất.

Tuy nhiên, mặc dù các hệ thống này có thể diễn giải cử chỉ một cách hiệu quả, nhưng chúng có xu hướng bị hạn chế bởi trường nhìn hẹp và thường phải tuân theo các yêu cầu hiệu chỉnh nghiêm ngặt. Nhiệm vụ vượt qua những rào cản này đã khiến nhóm các nhà nghiên cứu được đề cập đến khái niệm hóa một thiết bị tạo ảnh quang học không có những thiếu sót này, một thiết bị tạo ảnh có thể kết hợp liền mạch với các màn hình có sẵn trên thị trường.

Bài báo nghiên cứu của nhóm đáng chú ý đã nêu rõ, Chúng tôi báo cáo một giao diện người dùng không cần chạm dựa trên mảng bộ tách sóng quang hữu cơ gần hồng ngoại, trong suốt và có thể được sử dụng trên màn hình. Nó tiếp tục giải thích rằng độ trong suốt quang học của thiết bị này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự kết hợp của một lưới đồng in có chức năng như một điện cực dẫn điện phía dưới, kết hợp với một dãy các pixel phụ bộ tách sóng quang hữu cơ có hoa văn.

Đặc biệt hấp dẫn là thiết bị chụp ảnh quang học do nhóm nghiên cứu nghĩ ra trong suốt đối với mắt người. Nó có thể được đặt một cách thoải mái trên các màn hình truyền thống và phổ biến, giúp tăng cường đáng kể trường nhìn và độ chính xác về vị trí của nó.

Các thử nghiệm hiệu suất ban đầu của thiết bị chụp ảnh đã mang lại kết quả ấn tượng, cho thấy độ chính xác trong việc phát hiện chuyển động và thay đổi môi trường. Nhóm đã chứng minh tiềm năng ứng dụng của nó bằng cách tích hợp nó vào màn hình máy tính xách tay thông thường, cho phép tương tác máy tính xách tay dựa trên cử chỉ và đèn pin một cách hiệu quả.

Bài báo cũng nhấn mạnh, mô hình quang điện được sử dụng để tối ưu hóa thiết kế của cảm biến hình ảnh, dẫn đến khả năng phát hiện quang xấp xỉ 1012 Jones ở bước sóng 850 nm và độ truyền ánh sáng khả kiến ​​cao 70%. Hơn nữa, người ta đã chứng minh rằng trình chụp ảnh có thể đóng vai trò là giao diện người dùng không chạm được điều khiển bằng đèn pin và điều khiển bằng cử chỉ khi được ghép nối với màn hình thương mại.

Nhìn về tương lai, thiết bị chụp ảnh quang học sáng tạo này có tiềm năng cho cả chế tạo quy mô lớn và phát triển hơn nữa. Điều này sẽ mở ra khả năng tương tác không chạm với các thiết bị khác nhau. Ngoài ra, nó có thể cung cấp nguồn cảm hứng cần thiết cho sự phát triển của các thiết bị khác hỗ trợ giao diện dựa trên cử chỉ và dựa trên đèn pin.

