ডাচ অর্গানাইজেশন ফর অ্যাপ্লাইড সায়েন্টিফিক রিসার্চ, আশাহি কাসেই কর্পোরেশন, আইন্দহোভেন ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি এবং আইএমইসি-এর শিক্ষাবিদদের দ্বারা একটি নতুন পরিশীলিত স্পর্শহীন ইন্টারফেস পদ্ধতির পথপ্রদর্শক হচ্ছে। নেচার ইলেকট্রনিক্স-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে একটি অপটিক্যাল ইমেজারের বিকাশের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে কাছাকাছি-ইনফ্রারেড সংবেদনশীলতা রয়েছে যা স্পর্শহীন অপারেশনকে উন্নত করে। গ্রাউন্ডব্রেকিং ইমেজারটি বিভিন্ন ডিভাইসের ডিসপ্লেতে সুবিধাজনকভাবে ওভারলেড করা যেতে পারে, যা অঙ্গভঙ্গি বা পেনলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করে - একটি ফ্ল্যাশলাইট ফাংশন সহ একটি কলম।

কিছু সময়ের জন্য, ব্যবহারকারীর ইন্টারফেসগুলি যেগুলির স্পর্শের প্রয়োজন হয় না সেগুলি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির অগ্রভাগে রয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের হাতের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা প্রদান করে৷ এই অত্যাধুনিক ইন্টারফেসগুলি প্রধানত কাছাকাছি-ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করে, একটি বিশেষ ধরণের ক্যামেরা যা অত্যন্ত নির্ভুলতার সাথে আবছা আলোকিত অবস্থায় পরিবেশ সনাক্ত করতে সক্ষম।

যাইহোক, যদিও এই সিস্টেমগুলি কার্যকরভাবে অঙ্গভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে, তারা একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে এবং প্রায়শই কঠোর ক্রমাঙ্কন প্রয়োজনীয়তার অধীন থাকে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অতিক্রম করার অনুসন্ধান গবেষকদের উল্লিখিত দলটিকে এই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত একটি অপটিক্যাল ইমেজারকে ধারণা করতে পরিচালিত করেছিল, এমন একটি চিত্রক যা বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ ডিসপ্লেগুলির সাথে নির্বিঘ্নে মেশ করতে পারে।

দলের গবেষণা পত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বলা হয়েছে, আমরা একটি স্পর্শহীন ইউজার ইন্টারফেস রিপোর্ট করি যা একটি দৃশ্যমান স্বচ্ছ কাছাকাছি-ইনফ্রারেড-সংবেদনশীল জৈব ফটোডিটেক্টর অ্যারের উপর ভিত্তি করে এবং একটি প্রদর্শনের উপরে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ব্যাখ্যা করে যে এই যন্ত্রের অপটিক্যাল স্বচ্ছতা একটি প্রিন্টেড কপার গ্রিডকে একটি নীচে পরিবাহী ইলেক্ট্রোড হিসাবে কাজ করে, প্যাটার্নযুক্ত জৈব ফটোডিটেক্টর সাবপিক্সেলগুলির একটি অ্যারের সাথে মিলিত হওয়ার দ্বারা সহজতর হয়৷

বিশেষ করে কৌতুহলজনক যে গবেষণা দল দ্বারা তৈরি করা অপটিক্যাল ইমেজারটি মানুষের চোখের জন্য স্বচ্ছ। এটিকে আরামদায়কভাবে ঐতিহ্যগত এবং বিস্তৃত ডিসপ্লের উপরে স্থাপন করা যেতে পারে, যা এর দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র এবং অবস্থানগত নির্ভুলতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।

চিত্রকরের প্রাথমিক কর্মক্ষমতা ট্রায়ালগুলি চিত্তাকর্ষক ফলাফল দিয়েছে, গতিবিধি এবং পরিবেশগত পরিবর্তন সনাক্তকরণে নির্ভুলতা প্রদর্শন করে। দলটি একটি নিয়মিত ল্যাপটপ ডিসপ্লেতে এটিকে একীভূত করে এর প্রয়োগের সম্ভাবনা প্রদর্শন করেছে, কার্যকরভাবে অঙ্গভঙ্গি-ভিত্তিক এবং পেনলাইট-ভিত্তিক ল্যাপটপ মিথস্ক্রিয়া উভয়ই সক্ষম করে।

কাগজে আরও হাইলাইট করা হয়েছে, ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল মডেলিং ইমেজ সেন্সরের ডিজাইনকে অপ্টিমাইজ করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যার ফলে 850 এনএম-এ প্রায় 1012 জোন্সের ফটোডিটেক্টিভিটি এবং 70% এর একটি উচ্চ দৃশ্যমান-আলো প্রেরণ করা হয়। আরও, এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে চিত্রক একটি পেনলাইট-নিয়ন্ত্রিত এবং অঙ্গভঙ্গি-নিয়ন্ত্রিত স্পর্শহীন ব্যবহারকারী ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করতে পারে যখন একটি বাণিজ্যিক প্রদর্শনের সাথে যুক্ত করা হয়।

সামনের দিকে তাকিয়ে, এই উদ্ভাবনী অপটিক্যাল ইমেজারটি ব্যাপক আকারের বানোয়াট এবং আরও উন্নয়ন উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে। এটি বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে স্পর্শহীন মিথস্ক্রিয়া জন্য সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে। উপরন্তু, এটি অঙ্গভঙ্গি-ভিত্তিক এবং পেনলাইট-ভিত্তিক ইন্টারফেস সমর্থনকারী অন্যান্য ডিভাইসগুলির বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা প্রদান করতে পারে।

