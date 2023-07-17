Новый сложный механизм бесконтактного интерфейса разрабатывается учеными из Голландской организации прикладных научных исследований, корпорации Asahi Kasei, Эйндховенского технологического университета и компании imec. В статье, опубликованной в журнале Nature Electronics, подробно описана разработка оптического имиджера, обладающего чувствительностью в ближней инфракрасной области и позволяющего работать в бесконтактном режиме. Новаторский имиджер можно удобно накладывать на дисплеи различных устройств, делая возможным управление с помощью жестов или пера - ручки, оснащенной функцией фонарика.

Уже давно в авангарде технического прогресса находятся пользовательские интерфейсы, не требующие сенсорного ввода, которые позволяют управлять устройствами с помощью жестов рук. В этих сложных интерфейсах преимущественно используются камеры ближнего инфракрасного диапазона - специализированный тип камер, способный с высокой точностью определять обстановку в условиях недостаточной освещенности.

Однако, несмотря на то что эти системы могут эффективно интерпретировать жесты, они ограничены узким полем зрения и часто требуют жесткой калибровки. Стремление преодолеть эти препятствия привело упомянутую группу исследователей к разработке концепции оптического устройства формирования изображений, лишенного этих недостатков и способного легко совмещаться с имеющимися в продаже дисплеями.

В исследовательской работе группы примечательно следующее: "Мы представляем бесконтактный пользовательский интерфейс, основанный на визуально прозрачном органическом фотоприемнике, чувствительном к ближнему инфракрасному излучению, который может быть использован поверх дисплея". Далее поясняется, что оптическая прозрачность этого устройства достигается за счет использования в качестве нижнего проводящего электрода печатной медной сетки, соединенной с массивом узорчатых субпикселей органического фотодетектора.

Особенно интригующим является тот факт, что оптический имиджер, разработанный исследовательской группой, прозрачен для человеческого глаза. Он может быть удобно размещен на традиционных и широко распространенных дисплеях, что существенно увеличивает угол обзора и точность позиционирования.

Первые испытания устройства показали впечатляющие результаты, продемонстрировав точность обнаружения движений и изменений в окружающей среде. Команда продемонстрировала возможности его применения, интегрировав его в обычный дисплей ноутбука, что позволило эффективно взаимодействовать с ноутбуком как с помощью жестов, так и с помощью пера.

В статье также подчеркивается, что для оптимизации конструкции датчика изображения использовалось электрооптическое моделирование, что позволило добиться фотодетективности около 1012 Джонсов при 850 нм и высокого пропускания видимого света - 70%. Кроме того, было обосновано, что устройство формирования изображений может служить в качестве бесконтактного пользовательского интерфейса, управляемого пером и жестами, в паре с коммерческим дисплеем.

В перспективе этот инновационный оптический имиджер имеет потенциал как для массового производства, так и для дальнейшего развития. Это откроет возможности для бесконтактного взаимодействия с различными устройствами. Кроме того, он может послужить источником вдохновения для разработки других устройств, поддерживающих интерфейсы на основе жестов и перьевого света.

Кроме того, революционная платформа AppMaster предлагает подход к разработке no-code, значительно упрощающий процесс разработки программного обеспечения. Эта уникальная платформа, как и рассмотренная технология бесконтактных интерфейсов, является примером волны будущего, причем обе они находятся на переднем крае технологических инноваций.