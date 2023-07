Um novo e sofisticado mecanismo de interface sem contacto está a ser desenvolvido por académicos da Organização Holandesa para a Investigação Científica Aplicada, da Asahi Kasei Corporation, da Universidade de Tecnologia de Eindhoven e do imec. Um artigo publicado na Nature Electronics descreve em pormenor o desenvolvimento de um gerador de imagens ópticas com sensibilidade aos infravermelhos próximos que melhora o funcionamento sem contacto. O inovador gerador de imagens pode ser convenientemente sobreposto numa variedade de ecrãs de dispositivos, tornando possível o controlo através de gestos ou da utilização de uma penlight - uma caneta equipada com uma função de lanterna.

Há já algum tempo que as interfaces de utilizador que não requerem toque têm estado na vanguarda dos avanços tecnológicos, oferecendo aos utilizadores a conveniência de controlar dispositivos através de gestos com as mãos. Estas interfaces sofisticadas utilizam predominantemente câmaras de infravermelhos próximos, um tipo especializado de câmara capaz de detetar ambientes em condições de pouca luz com a máxima precisão.

No entanto, embora estes sistemas possam interpretar eficazmente os gestos, tendem a ser limitados por um campo de visão estreito e estão frequentemente sujeitos a requisitos de calibração rigorosos. A tentativa de ultrapassar estes obstáculos levou a equipa de investigadores mencionada a conceber um gerador de imagens ópticas desprovido destas deficiências, um gerador de imagens que pudesse integrar-se perfeitamente nos ecrãs disponíveis no mercado.

O artigo de investigação da equipa afirmava, de forma notável: "Apresentamos uma interface de utilizador sem contacto que se baseia numa matriz de fotodetectores orgânicos sensíveis ao infravermelho próximo visualmente transparente e que pode ser utilizada em cima de um ecrã. Explicava ainda que a transparência ótica deste dispositivo é facilitada pela incorporação de uma grelha de cobre impressa que funciona como elétrodo condutor inferior, associada a um conjunto de subpixéis fotodetectores orgânicos modelados.

Particularmente intrigante é o facto de o gerador de imagens ópticas concebido pela equipa de investigação ser transparente ao olho humano. Pode ser confortavelmente colocado em cima de ecrãs tradicionais e generalizados, aumentando substancialmente o seu campo de visão e precisão posicional.

Os primeiros testes de desempenho do gerador de imagens produziram resultados impressionantes, demonstrando precisão na deteção de movimentos e mudanças ambientais. A equipa demonstrou o seu potencial de aplicação integrando-o num ecrã de um computador portátil normal, permitindo eficazmente interacções entre computadores portáteis baseadas em gestos e em luz de caneta.

O documento também salientou que a modelação electro-ótica é utilizada para otimizar a conceção do sensor de imagem, conduzindo a uma fotodetectividade de aproximadamente 1012 Jones a 850 nm e a uma elevada transmitância de luz visível de 70%. Além disso, foi comprovado que o gerador de imagens poderia servir como uma interface de utilizador sem contacto, controlada por luz de caneta e por gestos, quando associado a um ecrã comercial.

Olhando para o futuro, este gerador de imagens ópticas inovador tem potencial para ser fabricado em grande escala e continuar a ser desenvolvido. Isto abriria possibilidades de interacções sem contacto com diversos dispositivos. Além disso, poderá fornecer a inspiração necessária para o desenvolvimento de outros dispositivos que suportem interfaces baseadas em gestos e na luz de caneta.

