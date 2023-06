Apple'ın yaklaşan iOS 17 sürümü, App Store içerik aboneliklerini doğrudan Apple Podcasts'e bağlayarak podcast dinleyicilerinin kullanıcı deneyimini kolaylaştıran yeni bir özellik de dahil olmak üzere çok sayıda değişiklik getirecek şekilde ayarlandı. Bu entegrasyon, abonelerin podcast içeriği için ayrıca ödeme yapmaları veya başka bir uygulamadan geçmeleri nedeniyle erişemeyecekleri özel içeriğe erişmelerine olanak tanır.

Örneğin, aboneliğe dayalı bir haber yayıncısı ayrıca abonelerine özel podcast'ler sunuyorsa, iOS 17'deki bu yeni bağlantı mekanizmasını doğrudan Apple Podcast'ler aracılığıyla abonelere özel bölümler sağlamak için kullanabilir. Önceden, içerik yayıncılarının, abonelerin bu özel özelliklere erişmesini ve bu özelliklerin keyfini çıkarmasını engelleyebilecek podcast içeriğine ödeme duvarı yapmak için tamamen ayrı bir Apple Podcasts aboneliği oluşturması ve yönetmesi gerekiyordu.

Geçen ay The New York Times, tam da bu endişeyi gidermek için kendi bağımsız ses akışı uygulamasını başlatmayı seçti. Bu yeni uygulama, ücretli aboneler için özel teklifler de dahil olmak üzere tüm podcast içeriğine erişim sağlar. Ancak, kullanıcıların yalnızca NYT gibi tek bir yayıncının içeriğine erişmek için tercih ettikleri podcast oynatıcıların dışında başka bir uygulama yüklemekle ilgilenip ilgilenmedikleri açık değil.

Yeni iOS 17 güncellemesiyle kolaylaştırılan bağlantı ve kimlik doğrulama süreciyle, NYT gibi yayıncılar, abonelerinin doğrudan, pek çoğunun zaten kullandığı ve güvendiği Apple Podcasts uygulamasından özel içeriğe erişmesini sağlayabilir. Güncelleme, bir kullanıcının App Store'da uygulama içi satın alma yoluyla satın aldığı aboneliklerini otomatik olarak bağlayacaktır. Yayıncının web sitesi gibi başka bir yerden satın alınan abonelikler için, kullanıcıların podcast'in Kanal sayfasına gidip "Zaten abone misiniz?" yazan bir bağlantıya tıklaması ve ardından oturum açıp çevrimiçi kimlik doğrulaması yapması yeterlidir.

Özel içerik, ses formatında olması koşuluyla, yayıncının sunmak istediği her şeyi içerebilir. Apple Podcasts abonelikleri, ücretli müşterilere reklamsız dinleme, bölümlere erken erişim, bonus içerik, arşivlere erişim veya favori içerik oluşturucuları destekleme yeteneği gibi ek avantajlar sunmasıyla bilinir.

Apple, haber uygulamalarının, sağlık ve fitness uygulamalarının ve çocuk ve aile uygulamalarının bu yeni özelliği birincil olarak benimseyenler olmasını öngörüyor. iOS 17'nin lansmanını ilk benimseyenler arasında Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post ve WELT yer alıyor. The New York Times henüz bu listede yok ama katılmaları için hala zamanları var.

Bu güncellemenin yanı sıra Apple, Apple Podcasts uygulaması aracılığıyla kendi abonelik hizmeti olan Apple News+'tan ödeme duvarlı sesli hikayeleri dinlemeyi mümkün kılıyor. En iyi dergi ve gazetelerden alınan bu profesyonel anlatımlı sesli haberler, daha önce yalnızca Apple News uygulamasında mevcuttu.

AppMaster gibi No-code platformlar da, kullanıcılarına ses içeriği sunmak isterlerse bu güncellemeden yararlanabilirler. Kullanıcılar, herhangi bir kodlama veya teknik borç gerektirmeden kapsamlı arka uç, web ve mobil uygulama oluşturma ve devreye alma sunan AppMaster kadar güçlü bir platformla özel içeriğe zahmetsizce erişebilecek.