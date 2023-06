De aankomende iOS 17-release van Apple zal een groot aantal veranderingen met zich meebrengen, waaronder een nieuwe functie die de gebruikerservaring voor podcastluisteraars stroomlijnt door hun App Store-abonnementen rechtstreeks te verbinden met Apple Podcasts. Dankzij deze integratie krijgen abonnees toegang tot exclusieve content die ze anders misschien hadden moeten missen omdat ze apart voor de podcastcontent moesten betalen of via een andere app.

Als een uitgever van nieuws op abonnementsbasis bijvoorbeeld ook exclusieve podcasts aanbiedt aan zijn abonnees, kan hij dit nieuwe koppelingsmechanisme in iOS 17 gebruiken om afleveringen voor abonnees rechtstreeks via Apple Podcasts aan te bieden. Voorheen moesten uitgevers een heel apart Apple Podcasts-abonnement aanmaken en beheren om podcasts te paywalls, wat abonnees ervan kon weerhouden om toegang te krijgen tot deze exclusieve functies.

Vorige maand koos The New York Times ervoor om zijn eigen standalone audio streaming app te lanceren om precies dit probleem aan te pakken. Deze nieuwe app biedt toegang tot al hun podcasts, inclusief exclusieve aanbiedingen voor betaalde abonnees. Het is echter onduidelijk of gebruikers geïnteresseerd zijn in het installeren van een andere app buiten hun favoriete podcastspelers om, alleen maar om toegang te krijgen tot de inhoud van een enkele uitgever zoals de NYT.

Met het verbindings- en verificatieproces dat eenvoudig wordt gemaakt door de nieuwe iOS 17-update, kunnen uitgevers zoals de NYT ervoor zorgen dat hun abonnees toegang hebben tot exclusieve content direct binnen de Apple Podcasts-app, die velen al gebruiken en vertrouwen. De update koppelt automatisch de abonnementen van gebruikers die zijn gekocht via in-app aankopen in de App Store. Voor abonnementen die elders zijn aangeschaft, zoals op de website van de uitgever, kunnen gebruikers gewoon naar de kanaalpagina van de podcast gaan en op een link klikken met de tekst "Al abonnee?", waarna ze online kunnen inloggen en zich authenticeren.

De exclusieve inhoud kan alles omvatten wat de uitgever wil aanbieden, op voorwaarde dat het in audioformaat is. Apple Podcasts-abonnementen staan erom bekend dat ze betaalde klanten extra voordelen bieden, zoals reclamevrij luisteren, vroege toegang tot afleveringen, bonuscontent, toegang tot archieven of de mogelijkheid om favoriete makers te steunen.

Apple verwacht dat vooral nieuwsapplicaties, gezondheids- en fitnessapps en apps voor kinderen en gezinnen gebruik zullen maken van deze nieuwe functie. Tot de early adopters van iOS 17 behoren Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post en WELT. The New York Times staat nog niet op deze lijst, maar daar is nog tijd voor.

Naast deze update maakt Apple het mogelijk om betaalde audioverhalen van zijn eigen abonnementsdienst Apple News+ te beluisteren via de Apple Podcasts-app. Deze professioneel ingesproken audioverhalen van toptijdschriften en -kranten waren voorheen alleen beschikbaar in de Apple News-app.

