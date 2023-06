Apple의 곧 출시될 iOS 17 릴리스는 App Store 콘텐츠 구독을 Apple Podcasts에 직접 연결하여 팟캐스트 청취자의 사용자 경험을 간소화하는 새로운 기능을 포함하여 다양한 변경 사항을 가져올 예정입니다. 이 통합을 통해 가입자는 팟캐스트 콘텐츠에 대해 별도로 비용을 지불하거나 다른 앱을 통해 이동해야 하기 때문에 잠긴 독점 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.

예를 들어 구독 기반 뉴스 게시자가 구독자에게 독점 팟캐스트를 제공하는 경우 iOS 17의 이 새로운 연결 메커니즘을 활용하여 Apple 팟캐스트를 통해 구독자 전용 에피소드를 직접 제공할 수 있습니다. 이전에는 콘텐츠 게시자가 팟캐스트 콘텐츠를 유료로 전환하기 위해 완전히 별도의 Apple Podcasts 구독을 만들고 관리해야 했으며, 이로 인해 구독자가 이러한 독점 기능에 액세스하고 즐기는 것을 막을 수 있었습니다.

지난 달 The New York Times는 이 정확한 문제를 해결하기 위해 자체 독립형 오디오 스트리밍 앱을 출시하기로 결정했습니다. 이 새로운 앱은 유료 구독자를 위한 독점 제공을 포함하여 모든 팟캐스트 콘텐츠에 대한 액세스를 제공합니다. 그러나 사용자가 NYT와 같은 단일 게시자의 콘텐츠에 액세스하기 위해 선호하는 팟캐스트 플레이어 외부에 다른 앱을 설치하는 데 관심이 있는지는 확실하지 않습니다.

새로운 iOS 17 업데이트로 연결 및 인증 프로세스가 쉬워짐에 따라 NYT와 같은 게시자는 구독자가 이미 많은 사람들이 사용하고 신뢰하는 Apple Podcasts 앱 내에서 독점 콘텐츠에 직접 액세스할 수 있도록 보장할 수 있습니다. 이 업데이트는 App Store에서 인앱 구매를 통해 구매한 사용자의 구독을 자동으로 연결합니다. 발행인의 웹 사이트와 같은 다른 곳에서 구입한 구독의 경우 사용자는 팟캐스트의 채널 페이지로 이동하여 "이미 구독자입니까?"라는 링크를 클릭한 다음 로그인하고 온라인으로 인증할 수 있습니다.

독점 콘텐츠에는 오디오 형식인 경우 게시자가 제공하려는 모든 것이 포함될 수 있습니다. Apple Podcasts 구독은 유료 고객에게 광고 없는 청취, 에피소드 조기 액세스, 보너스 콘텐츠, 아카이브 액세스 또는 좋아하는 크리에이터 지원 기능과 같은 추가 혜택을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

Apple은 뉴스 애플리케이션, 건강 및 피트니스 앱, 어린이 및 가족용 앱이 이 새로운 기능의 주요 채택자가 될 것으로 예상합니다. iOS 17 출시의 얼리 어답터로는 Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post 및 WELT가 있습니다. New York Times는 아직 이 목록에 없지만 그들이 합류할 시간은 아직 있습니다.

이 업데이트 외에도 Apple은 Apple Podcasts 앱을 통해 자체 구독 서비스인 Apple News+에서 유료 오디오 스토리를 들을 수 있도록 하고 있습니다. 최고의 잡지와 신문의 이러한 전문 내레이션 오디오 스토리는 이전에는 Apple News 앱에서만 사용할 수 있었습니다.

