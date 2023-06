การเปิดตัว iOS 17 ที่กำลังจะมาถึงของ Apple ได้รับการตั้งค่าให้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมถึงคุณสมบัติใหม่ที่ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับผู้ฟังพอดคาสต์ด้วยการเชื่อมต่อการสมัครเนื้อหา App Store กับ Apple Podcasts โดยตรง การผสานรวมนี้ทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาพิเศษที่พวกเขาอาจถูกล็อกไม่ให้เข้าถึงเนื่องจากต้องชำระค่าเนื้อหาพอดแคสต์แยกต่างหากหรือผ่านแอปอื่น

ตัวอย่างเช่น หากผู้เผยแพร่ข่าวที่สมัครรับข่าวสารเสนอพ็อดคาสท์พิเศษให้กับสมาชิกของตนด้วย พวกเขาสามารถใช้กลไกการเชื่อมโยงใหม่นี้ใน iOS 17 เพื่อเสนอตอนเฉพาะสมาชิกโดยตรงผ่าน Apple Podcasts ก่อนหน้านี้ ผู้เผยแพร่เนื้อหาจะต้องสร้างและจัดการการสมัครรับ Apple Podcasts ที่แยกจากกันทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นเนื้อหาพ็อดคาสท์เพย์วอลล์ ซึ่งอาจขัดขวางสมาชิกจากการเข้าถึงและเพลิดเพลินกับคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้

เมื่อเดือนที่แล้ว The New York Times เลือกที่จะเปิดตัวแอพสตรีมมิ่งเสียงแบบสแตนด์อโลนเพื่อจัดการกับข้อกังวลนี้ แอพใหม่นี้ให้การเข้าถึงเนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกแบบชำระเงิน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ใช้สนใจที่จะติดตั้งแอปอื่นนอกเหนือจากเครื่องเล่นพอดแคสต์ที่ต้องการเพียงเพื่อเข้าถึงเนื้อหาของผู้เผยแพร่รายเดียวเช่น NYT หรือไม่

ด้วยกระบวนการเชื่อมต่อและการรับรองความถูกต้องที่ทำได้ง่ายด้วยการอัปเดต iOS 17 ใหม่ ผู้เผยแพร่เช่น NYT สามารถมั่นใจได้ว่าสมาชิกของตนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาพิเศษได้โดยตรงภายในแอพ Apple Podcasts ซึ่งหลายคนใช้และเชื่อถืออยู่แล้ว การอัปเดตจะเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ที่ซื้อผ่านการซื้อในแอปบน App Store โดยอัตโนมัติ สำหรับการสมัครรับข้อมูลที่ซื้อจากที่อื่น เช่น บนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่ ผู้ใช้สามารถไปที่หน้าช่องของพอดคาสต์และคลิกลิงก์ที่ระบุว่า "เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือไม่" จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบและรับรองความถูกต้องทางออนไลน์

เนื้อหาพิเศษสามารถรวมทุกสิ่งที่ผู้เผยแพร่ต้องการนำเสนอ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในรูปแบบเสียง การสมัครรับข้อมูล Apple Podcasts เป็นที่รู้จักกันดีว่าให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่ลูกค้าแบบชำระเงิน เช่น การฟังแบบไม่มีโฆษณา การเข้าถึงตอนต่างๆ ก่อนใคร เนื้อหาโบนัส การเข้าถึงไฟล์เก็บถาวร หรือความสามารถในการสนับสนุนผู้สร้างคนโปรด

Apple คาดการณ์ว่าแอพข่าว แอพสุขภาพและฟิตเนส และแอพสำหรับเด็กและครอบครัวจะเป็นผู้ใช้หลักในฟีเจอร์ใหม่นี้ ผู้ใช้รายแรกสำหรับการเปิดตัว iOS 17 ได้แก่ Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post และ WELT New York Times ยังไม่อยู่ในรายชื่อนี้ แต่ยังมีเวลาให้พวกเขาเข้าร่วม

นอกเหนือจากการอัปเดตนี้ Apple กำลังทำให้สามารถฟังเรื่องราวเสียงเพย์วอลล์จากบริการสมัครสมาชิก Apple News+ ผ่านแอพ Apple Podcasts ได้ เรื่องราวเสียงบรรยายระดับมืออาชีพจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ชั้นนำเหล่านี้ ก่อนหน้านี้มีให้บริการในแอพ Apple News เท่านั้น

แพลตฟอร์ม No-code เช่น AppMaster ก็สามารถได้รับประโยชน์จากการอัปเดตนี้ได้เช่นกัน หากพวกเขาต้องการเสนอเนื้อหาเสียงสำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาพิเศษได้อย่างง่ายดายด้วยแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ AppMaster ซึ่งมีการสร้างและปรับใช้แบ็คเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือที่ครอบคลุม โดยไม่ต้องมีการเข้ารหัสหรือหนี้สินทางเทคนิคใดๆ ที่เกี่ยวข้อง