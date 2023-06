Bản phát hành iOS 17 sắp tới của Apple được thiết lập để mang lại vô số thay đổi, bao gồm một tính năng mới giúp hợp lý hóa trải nghiệm người dùng cho người nghe podcast bằng cách kết nối trực tiếp đăng ký nội dung App Store của họ với Apple Podcasts. Sự tích hợp này cho phép người đăng ký truy cập nội dung độc quyền mà họ có thể đã bị khóa do phải trả tiền riêng cho nội dung podcast hoặc thông qua một ứng dụng khác.

Ví dụ: nếu một nhà xuất bản tin tức dựa trên đăng ký cũng cung cấp podcast độc quyền cho người đăng ký của họ, thì họ có thể sử dụng cơ chế liên kết mới này trong iOS 17 để cung cấp các tập chỉ dành cho người đăng ký trực tiếp thông qua Apple Podcasts. Trước đây, các nhà xuất bản nội dung sẽ phải tạo và quản lý đăng ký Apple Podcasts hoàn toàn riêng biệt để nội dung podcast có tường phí, điều này có thể ngăn người đăng ký truy cập và tận hưởng các tính năng độc quyền này.

Tháng trước, Thời báo New York đã chọn ra mắt ứng dụng phát trực tuyến âm thanh độc lập của riêng mình để giải quyết chính xác mối quan tâm này. Ứng dụng mới này cung cấp quyền truy cập vào tất cả nội dung podcast của họ, bao gồm các dịch vụ độc quyền cho người đăng ký trả phí. Tuy nhiên, không rõ liệu người dùng có quan tâm đến việc cài đặt một ứng dụng khác ngoài trình phát podcast ưa thích của họ chỉ để truy cập nội dung của một nhà xuất bản duy nhất như NYT hay không.

Với quy trình kết nối và xác thực được thực hiện dễ dàng nhờ bản cập nhật iOS 17 mới, các nhà xuất bản như NYT có thể đảm bảo rằng người đăng ký của họ có quyền truy cập trực tiếp vào nội dung độc quyền trong ứng dụng Apple Podcasts, ứng dụng mà nhiều người đã sử dụng và tin tưởng. Bản cập nhật sẽ tự động liên kết các đăng ký của người dùng đã mua thông qua mua hàng trong ứng dụng trên App Store. Đối với các đăng ký đã mua ở nơi khác, chẳng hạn như trên trang web của nhà xuất bản, người dùng chỉ cần truy cập trang Kênh của podcast và nhấp vào liên kết cho biết "Bạn đã là người đăng ký chưa?", sau đó đăng nhập và xác thực trực tuyến.

Nội dung độc quyền có thể bao gồm bất kỳ thứ gì mà nhà xuất bản muốn cung cấp, miễn là nội dung đó ở định dạng âm thanh. Đăng ký Apple Podcasts được biết đến với việc cung cấp cho khách hàng trả phí các lợi ích bổ sung như nghe không có quảng cáo, quyền truy cập sớm vào các tập, nội dung bổ sung, quyền truy cập vào kho lưu trữ hoặc khả năng hỗ trợ những người sáng tạo yêu thích.

Apple hình dung các ứng dụng tin tức, ứng dụng sức khỏe và thể dục cũng như ứng dụng dành cho trẻ em và gia đình sẽ là những ứng dụng chính của tính năng mới này. Những người sớm chấp nhận sự ra mắt của iOS 17 bao gồm Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post và WELT. New York Times chưa có tên trong danh sách này, nhưng vẫn còn thời gian để họ tham gia.

Ngoài bản cập nhật này, Apple còn cho phép nghe các câu chuyện âm thanh có tường phí từ dịch vụ đăng ký của riêng mình, Apple News+, thông qua ứng dụng Apple Podcasts. Những câu chuyện âm thanh được tường thuật chuyên nghiệp này từ các tạp chí và tờ báo hàng đầu trước đây chỉ khả dụng trong ứng dụng Apple News.

