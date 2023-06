Предстоящий релиз iOS 17 от Apple принесёт множество изменений, включая новую функцию, которая упростит пользовательский опыт для слушателей подкастов, подключив их подписки на контент в App Store непосредственно к Apple Podcasts. Эта интеграция позволяет подписчикам получить доступ к эксклюзивному контенту, который в противном случае мог быть закрыт из-за необходимости платить за контент подкаста отдельно или через другое приложение.

Например, если издатель новостей по подписке также предлагает эксклюзивные подкасты своим подписчикам, он может использовать этот новый механизм связи в iOS 17 для предоставления эпизодов, предназначенных только для подписчиков, непосредственно через Apple Podcasts. Ранее издателям контента приходилось создавать и управлять совершенно отдельной подпиской на Apple Podcasts, чтобы сделать подкасты платными, что могло лишить подписчиков доступа к эксклюзивным функциям и возможности пользоваться ими.

В прошлом месяце газета The New York Times решила запустить собственное отдельное приложение для потокового аудио, чтобы решить именно эту проблему. Это новое приложение предлагает доступ ко всему контенту подкастов, включая эксклюзивные предложения для платных подписчиков. Однако неясно, заинтересованы ли пользователи в установке еще одного приложения, помимо их любимых подкаст-плееров, только для того, чтобы получить доступ к контенту одного издателя, такого как NYT.

Благодаря упрощению процесса подключения и аутентификации в новом обновлении iOS 17 такие издатели, как NYT, смогут обеспечить своим подписчикам доступ к эксклюзивному контенту непосредственно в приложении Apple Podcasts, которым многие уже пользуются и доверяют. Обновление автоматически свяжет подписки пользователя, приобретенные через встроенные покупки в App Store. Если подписка приобретена в другом месте, например, на сайте издателя, пользователи могут просто перейти на страницу канала подкаста и нажать на ссылку "Уже являетесь подписчиком?", а затем войти в систему и авторизоваться онлайн.

Эксклюзивный контент может включать все, что захочет предложить издатель, при условии, что он будет в аудиоформате. Подписки на Apple Podcasts известны тем, что предлагают платным пользователям дополнительные преимущества, такие как прослушивание без рекламы, ранний доступ к эпизодам, бонусный контент, доступ к архивам или возможность поддержать любимых авторов.

Apple предполагает, что новостные приложения, приложения для здоровья и фитнеса, а также приложения для детей и семьи станут основными пользователями этой новой функции. В число первых пользователей iOS 17 входят Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post и WELT. The New York Times пока не входит в этот список, но у них еще есть время, чтобы присоединиться.

Помимо этого обновления, Apple делает возможным прослушивание платных аудиоисторий из собственного сервиса подписки Apple News+ через приложение Apple Podcasts. Ранее эти профессионально озвученные аудиоистории из ведущих журналов и газет были доступны только в приложении Apple News.

Такие платформы, как AppMaster, также могут извлечь выгоду из этого обновления, если они хотят предложить аудиоконтент своим пользователям. Пользователи смогут получить доступ к эксклюзивному контенту без особых усилий с помощью такой мощной no-code платформы, как AppMaster, которая предлагает комплексное создание и развертывание бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений без какого-либо кодирования или технического долга.