La prochaine version d'iOS 17 d'Apple devrait apporter une multitude de changements, dont une nouvelle fonctionnalité qui rationalise l'expérience utilisateur des auditeurs de podcasts en connectant leurs abonnements au contenu de l'App Store directement à Apple Podcasts. Cette intégration permet aux abonnés d'accéder à des contenus exclusifs dont ils auraient pu être privés s'ils avaient dû payer le contenu du podcast séparément ou passer par une autre application.

Par exemple, si un éditeur de nouvelles par abonnement propose également des podcasts exclusifs à ses abonnés, il peut utiliser ce nouveau mécanisme de liaison dans iOS 17 pour fournir des épisodes réservés aux abonnés directement par l'intermédiaire d'Apple Podcasts. Auparavant, les éditeurs de contenu auraient dû créer et gérer un abonnement Apple Podcasts entièrement distinct afin de rendre payant le contenu des podcasts, ce qui aurait pu dissuader les abonnés d'accéder à ces fonctionnalités exclusives et d'en profiter.

Le mois dernier, le New York Times a décidé de lancer sa propre application de streaming audio pour répondre à ce problème. Cette nouvelle application permet d'accéder à l'ensemble du contenu des podcasts, y compris aux offres exclusives destinées aux abonnés payants. Cependant, il n'est pas certain que les utilisateurs soient intéressés par l'installation d'une autre application en dehors de leurs lecteurs de podcasts préférés, simplement pour accéder au contenu d'un éditeur unique comme le NYT.

Grâce au processus de connexion et d'authentification facilité par la nouvelle mise à jour iOS 17, les éditeurs comme le NYT peuvent s'assurer que leurs abonnés ont accès à des contenus exclusifs directement dans l'application Apple Podcasts, que beaucoup utilisent déjà et en laquelle ils ont confiance. La mise à jour reliera automatiquement les abonnements d'un utilisateur achetés par le biais d'achats in-app sur l'App Store. Pour les abonnements achetés ailleurs, par exemple sur le site web de l'éditeur, les utilisateurs peuvent simplement se rendre sur la page de la chaîne du podcast et cliquer sur un lien indiquant "Déjà abonné ?", puis se connecter et s'authentifier en ligne.

Le contenu exclusif peut inclure tout ce que l'éditeur souhaite offrir, à condition que ce soit dans un format audio. Les abonnements à Apple Podcasts sont connus pour offrir aux clients payants des avantages supplémentaires tels que l'écoute sans publicité, l'accès anticipé aux épisodes, le contenu bonus, l'accès aux archives ou la possibilité de soutenir les créateurs préférés.

Apple prévoit que les applications d'actualités, les applications de santé et de fitness, ainsi que les applications destinées aux enfants et à la famille seront les principales utilisatrices de cette nouvelle fonctionnalité. Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post et WELT figurent parmi les premiers utilisateurs de la version 17 d'iOS. Le New York Times ne figure pas encore sur cette liste, mais il est encore temps pour lui de la rejoindre.

Outre cette mise à jour, Apple permet d'écouter les articles audio payants de son propre service d'abonnement, Apple News+, par l'intermédiaire de l'application Apple Podcasts. Ces histoires audio professionnelles racontées par des magazines et des journaux de premier plan n'étaient jusqu'à présent disponibles que dans l'application Apple News.

No-code Les plateformes telles que AppMaster peuvent également bénéficier de cette mise à jour si elles souhaitent proposer du contenu audio à leurs utilisateurs. Les utilisateurs pourront accéder à des contenus exclusifs sans effort grâce à une plateforme aussi puissante que AppMasterLes utilisateurs pourront accéder à des contenus exclusifs sans effort grâce à une plateforme aussi puissante qu'Apple News, qui permet de créer et de déployer des applications web, mobiles et backend complètes, sans aucune dette technique ou de codage.