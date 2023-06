La próxima versión de iOS 17 de Apple traerá multitud de cambios, entre ellos una nueva función que agiliza la experiencia de usuario de los oyentes de podcasts al conectar sus suscripciones a contenidos de la App Store directamente con Podcasts de Apple. Esta integración permite a los suscriptores acceder a contenidos exclusivos a los que, de otro modo, no podrían acceder por tener que pagar por el contenido del podcast por separado o a través de otra aplicación.

Por ejemplo, si un editor de noticias por suscripción también ofreciera podcasts exclusivos a sus suscriptores, podría utilizar este nuevo mecanismo de enlace en iOS 17 para ofrecer episodios exclusivos para suscriptores directamente a través de Apple Podcasts. Anteriormente, los editores de contenidos habrían tenido que crear y gestionar una suscripción a Apple Podcasts totalmente independiente para poder ofrecer contenidos de podcast de pago, lo que podría disuadir a los suscriptores de acceder y disfrutar de estas funciones exclusivas.

El mes pasado, The New York Times decidió lanzar su propia aplicación independiente de streaming de audio para resolver este problema. Esta nueva aplicación ofrece acceso a todo el contenido de sus podcasts, incluidas las ofertas exclusivas para suscriptores de pago. Sin embargo, no está claro si los usuarios están interesados en instalar otra aplicación fuera de sus reproductores de podcasts preferidos sólo para acceder al contenido de un único editor como el NYT.

Con el proceso de conexión y autenticación facilitado por la nueva actualización de iOS 17, los editores como el NYT pueden garantizar que sus suscriptores tengan acceso a contenidos exclusivos directamente desde la aplicación Podcasts de Apple, que muchos ya utilizan y en la que confían. La actualización vinculará automáticamente las suscripciones de un usuario adquiridas a través de compras in-app en la App Store. En el caso de las suscripciones adquiridas en otro lugar, como el sitio web del editor, los usuarios solo tienen que ir a la página del canal del podcast y hacer clic en un enlace que diga "¿Ya eres suscriptor?", y luego iniciar sesión y autenticarse en línea.

El contenido exclusivo puede incluir cualquier cosa que el editor quiera ofrecer, siempre que sea en formato de audio. Las suscripciones a Podcasts de Apple son conocidas por ofrecer a los clientes de pago ventajas adicionales como la escucha sin anuncios, acceso anticipado a los episodios, contenidos extra, acceso a los archivos o la posibilidad de apoyar a sus creadores favoritos.

Apple prevé que las aplicaciones de noticias, las de salud y fitness, y las infantiles y familiares sean las principales adoptantes de esta nueva función. Entre los primeros usuarios de iOS 17 figuran Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y WELT. The New York Times aún no está en esta lista, pero todavía hay tiempo para que se una.

Aparte de esta actualización, Apple está haciendo posible escuchar historias de audio de pago de su propio servicio de suscripción, Apple News+, a través de la aplicación Apple Podcasts. Hasta ahora, estas historias de audio narradas por profesionales de las principales revistas y periódicos sólo estaban disponibles en la aplicación Apple News.

