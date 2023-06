A próxima versão do iOS 17 da Apple deverá trazer uma série de alterações, incluindo uma nova funcionalidade que simplifica a experiência do utilizador para os ouvintes de podcasts, ligando as suas subscrições de conteúdos da App Store directamente ao Apple Podcasts. Esta integração permite que os subscritores acedam a conteúdos exclusivos que, de outra forma, poderiam ter sido bloqueados por terem de pagar separadamente pelo conteúdo do podcast ou através de outra aplicação.

Por exemplo, se um editor de notícias baseado em subscrições também oferecesse podcasts exclusivos aos seus subscritores, poderia utilizar este novo mecanismo de ligação no iOS 17 para fornecer episódios apenas para subscritores directamente através dos Apple Podcasts. Anteriormente, os editores de conteúdos teriam de criar e gerir uma subscrição do Apple Podcasts totalmente separada para poderem pagar o conteúdo do podcast, o que poderia impedir os assinantes de acederem e desfrutarem destas funcionalidades exclusivas.

No mês passado, o The New York Times optou por lançar a sua própria aplicação de streaming de áudio autónoma para responder exactamente a esta preocupação. Esta nova aplicação oferece acesso a todo o conteúdo dos seus podcasts, incluindo ofertas exclusivas para assinantes pagos. No entanto, não é claro se os utilizadores estão interessados em instalar outra aplicação fora dos seus leitores de podcasts preferidos apenas para aceder ao conteúdo de uma única editora como o NYT.

Com o processo de ligação e autenticação facilitado pela nova actualização do iOS 17, editores como o NYT podem garantir que os seus assinantes têm acesso a conteúdos exclusivos directamente na aplicação Apple Podcasts, que muitos já utilizam e confiam. A actualização associará automaticamente as subscrições de um utilizador adquiridas através de compras na App Store. No caso das subscrições adquiridas noutro local, como no sítio Web do editor, os utilizadores podem simplesmente aceder à página do canal do podcast e clicar numa ligação que indica "Já é subscritor?" e, em seguida, iniciar sessão e autenticar-se online.

O conteúdo exclusivo pode incluir qualquer coisa que o editor queira oferecer, desde que esteja num formato áudio. As subscrições do Apple Podcasts são conhecidas por oferecerem aos clientes pagos vantagens adicionais, como a audição sem anúncios, o acesso antecipado aos episódios, conteúdos de bónus, o acesso aos arquivos ou a possibilidade de apoiar os criadores favoritos.

A Apple prevê que as aplicações de notícias, as aplicações de saúde e fitness e as aplicações para crianças e famílias sejam os principais utilizadores desta nova funcionalidade. Os primeiros a adoptar o lançamento do iOS 17 incluem a Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post e WELT. O New York Times ainda não faz parte desta lista, mas ainda há tempo para se juntar a eles.

Para além desta actualização, a Apple está a possibilitar a audição de histórias áudio pagas do seu próprio serviço de subscrição, Apple News+, através da aplicação Apple Podcasts. Estas histórias áudio narradas por profissionais das principais revistas e jornais estavam anteriormente disponíveis apenas na aplicação Apple News.

