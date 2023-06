Rilis iOS 17 Apple yang akan datang diatur untuk membawa banyak perubahan, termasuk fitur baru yang merampingkan pengalaman pengguna untuk pendengar podcast dengan menghubungkan langganan konten App Store mereka langsung ke Apple Podcasts. Integrasi ini memungkinkan pelanggan untuk mengakses konten eksklusif yang mungkin telah dikunci karena harus membayar konten podcast secara terpisah atau melalui aplikasi lain.

Misalnya, jika penerbit berita berbasis langganan juga menawarkan podcast eksklusif kepada pelanggannya, mereka dapat memanfaatkan mekanisme penautan baru ini di iOS 17 untuk menyediakan episode khusus pelanggan secara langsung melalui Podcast Apple. Sebelumnya, penerbit konten harus membuat dan mengelola langganan Apple Podcasts yang sepenuhnya terpisah untuk konten podcast berbayar, yang dapat mencegah pelanggan mengakses dan menikmati fitur eksklusif ini.

Bulan lalu, The New York Times memilih untuk meluncurkan aplikasi streaming audio mandiri untuk mengatasi masalah ini. Aplikasi baru ini menawarkan akses ke semua konten podcast mereka, termasuk penawaran eksklusif untuk pelanggan berbayar. Namun, tidak jelas apakah pengguna tertarik untuk memasang aplikasi lain di luar pemutar podcast pilihan mereka hanya untuk mengakses konten penerbit tunggal seperti NYT.

Dengan proses penyambungan dan autentikasi yang dipermudah dengan pembaruan iOS 17 yang baru, penerbit seperti NYT dapat memastikan bahwa pelanggan mereka memiliki akses ke konten eksklusif langsung di dalam aplikasi Apple Podcasts, yang sudah banyak digunakan dan dipercaya. Pembaruan akan secara otomatis menautkan langganan pengguna yang dibeli melalui pembelian dalam aplikasi di App Store. Untuk langganan yang dibeli di tempat lain, seperti di situs web penerbit, pengguna cukup membuka halaman Saluran podcast dan mengeklik tautan yang menyatakan "Sudah menjadi pelanggan?", lalu masuk dan mengautentikasi secara online.

Konten eksklusif dapat mencakup apa pun yang ingin ditawarkan penerbit, asalkan dalam format audio. Langganan Apple Podcast dikenal karena menawarkan manfaat tambahan kepada pelanggan berbayar seperti mendengarkan bebas iklan, akses awal ke episode, konten bonus, akses ke arsip, atau kemampuan untuk mendukung pembuat favorit.

Apple membayangkan aplikasi berita, aplikasi kesehatan dan kebugaran, serta aplikasi anak-anak dan keluarga menjadi pengadopsi utama fitur baru ini. Pengadopsi awal peluncuran iOS 17 meliputi Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, dan WELT. The New York Times belum masuk dalam daftar ini, tapi masih ada waktu bagi mereka untuk bergabung.

Terlepas dari pembaruan ini, Apple memungkinkan untuk mendengarkan cerita audio berbayar dari layanan langganannya sendiri, Apple News+, melalui aplikasi Apple Podcasts. Cerita audio naratif profesional dari majalah dan surat kabar top ini sebelumnya hanya tersedia di aplikasi Apple News.

