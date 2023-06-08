苹果即将发布的iOS 17将带来众多变化，包括一项新功能，通过将App Store的内容订阅直接连接到苹果播客，简化了播客听众的用户体验。这种整合允许用户访问独家内容，否则他们可能会因为要单独付费购买播客内容或通过其他应用程序而被锁定。

例如，如果一个基于订阅的新闻出版商也向他们的订阅者提供独家播客，他们可以利用iOS 17中的这种新的链接机制，直接通过Apple Podcasts提供订阅者专用的剧集。以前，内容出版商不得不创建和管理一个完全独立的Apple Podcasts订阅，以便为播客内容付费，这可能会阻止订户访问和享受这些独家功能。

上个月，《纽约时报》选择推出自己的独立音频流媒体应用程序，以解决这个确切的问题。这个新的应用程序提供了对其所有播客内容的访问，包括为付费订阅者提供的独家服务。然而，目前还不清楚用户是否有兴趣在他们首选的播客播放器之外再安装一个应用程序，只是为了访问像《纽约时报》这样的单一出版商的内容。

随着新的iOS 17更新使连接和认证过程变得简单，像纽约时报这样的出版商可以确保他们的订户直接在苹果播客应用中访问独家内容，许多人已经使用并信任苹果播客。该更新将自动链接用户在App Store上通过应用内购买的订阅。对于在其他地方购买的订阅，例如在出版商的网站上，用户只需进入播客的频道页面，点击一个说明 "已经是订阅者 "的链接，然后登录并进行在线认证。

独家内容可以包括出版商想要提供的任何内容，只要是音频格式的内容。苹果播客的订阅以向付费用户提供额外的好处而闻名，如无广告收听、提前获得剧集、奖励内容、访问档案或支持最喜爱的创作者的能力。

苹果设想新闻应用、健康和健身应用以及儿童和家庭应用将成为这项新功能的主要采用者。iOS 17推出的早期采用者包括彭博社、Calm、经济学人、L'Équipe、Lingokids、时报、华尔街日报、华盛顿邮报和WELT。纽约时报》还不在这个名单上，但他们还有时间加入。

除了这一更新外，苹果正在使通过苹果播客应用程序收听来自其自己的订阅服务Apple News+的付费音频故事成为可能。这些来自顶级杂志和报纸的专业叙述的音频故事，以前只在苹果新闻应用中提供。

No-code AppMaster 等平台如果希望为其用户提供音频内容，也可以从这一更新中受益。用户将能够通过一个强大的平台毫不费力地访问独家内容，如 AppMaster它提供全面的后台、网络和移动应用的创建和部署，而不涉及任何编码或技术债务。