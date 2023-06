Die bevorstehende Veröffentlichung von iOS 17 von Apple wird eine Vielzahl von Änderungen mit sich bringen, darunter eine neue Funktion, die das Benutzererlebnis für Podcast-Hörer optimiert, indem sie ihre App Store-Inhaltsabonnements direkt mit Apple Podcasts verbindet. Diese Integration ermöglicht es Abonnenten, auf exklusive Inhalte zuzugreifen, für die sie andernfalls möglicherweise nicht in der Lage wären, da sie für die Podcast-Inhalte separat oder über eine andere App bezahlen müssten.

Wenn zum Beispiel ein Nachrichtenverlag, der ein Abonnement abgeschlossen hat, seinen Abonnenten auch exklusive Podcasts anbietet, kann er diesen neuen Verknüpfungsmechanismus in iOS 17 nutzen, um Episoden, die nur für Abonnenten zugänglich sind, direkt über Apple Podcasts anzubieten. Bisher mussten die Herausgeber von Inhalten ein separates Apple-Podcasts-Abonnement einrichten und verwalten, um Podcast-Inhalte mit einer Bezahlschranke zu versehen, was die Abonnenten davon abhalten konnte, auf diese exklusiven Funktionen zuzugreifen und sie zu genießen.

Letzten Monat hat sich die New York Times dazu entschlossen, eine eigenständige Audio-Streaming-App zu starten, um genau dieses Problem zu lösen. Diese neue App bietet Zugang zu allen Podcast-Inhalten der Zeitung, einschließlich exklusiver Angebote für zahlende Abonnenten. Es ist jedoch unklar, ob die Nutzer daran interessiert sind, eine weitere App außerhalb ihres bevorzugten Podcast-Players zu installieren, nur um auf die Inhalte eines einzigen Verlags wie der NYT zuzugreifen.

Mit dem Verbindungs- und Authentifizierungsprozess, der durch das neue iOS 17 Update vereinfacht wird, können Verlage wie die NYT sicherstellen, dass ihre Abonnenten Zugang zu exklusiven Inhalten direkt in der Apple Podcasts App haben, die viele bereits nutzen und der sie vertrauen. Das Update verknüpft automatisch die Abonnements eines Nutzers, die über In-App-Käufe im App Store erworben wurden. Bei anderweitig gekauften Abonnements, z. B. auf der Website des Herausgebers, können die Nutzer einfach die Kanalseite des Podcasts aufrufen und auf einen Link mit der Aufschrift "Sind Sie bereits Abonnent?" klicken und sich dann online anmelden und authentifizieren.

Zu den exklusiven Inhalten kann alles gehören, was der Herausgeber anbieten möchte, vorausgesetzt, es handelt sich um ein Audioformat. Apple Podcasts-Abonnements sind dafür bekannt, dass sie zahlenden Kunden zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. werbefreies Hören, frühzeitigen Zugang zu Episoden, Bonusinhalte, Zugang zu Archiven oder die Möglichkeit, ihre Lieblingsautoren zu unterstützen.

Apple geht davon aus, dass vor allem Nachrichtenanwendungen, Gesundheits- und Fitness-Apps sowie Kinder- und Familien-Apps diese neue Funktion nutzen werden. Zu den ersten Anwendern bei der Einführung von iOS 17 gehören Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post und WELT. Die New York Times steht noch nicht auf dieser Liste, aber es ist ja noch Zeit, dass sie dazukommt.

Abgesehen von diesem Update bietet Apple die Möglichkeit, kostenpflichtige Audiobeiträge seines eigenen Abonnementdienstes Apple News+ über die App Apple Podcasts zu hören. Diese professionell erzählten Audiogeschichten von Top-Magazinen und Zeitungen waren bisher nur in der Apple News-App verfügbar.

No-code Auch Plattformen wie AppMaster können von diesem Update profitieren, wenn sie Audio-Inhalte für ihre Nutzer anbieten wollen. Die Nutzer können mühelos auf exklusive Inhalte zugreifen, wenn sie eine so leistungsstarke Plattform wie AppMasterdie eine umfassende Erstellung und Bereitstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ohne Programmieraufwand oder technische Schulden bietet.