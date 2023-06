Nadchodząca wersja systemu iOS 17 firmy Apple ma przynieść wiele zmian, w tym nową funkcję, która usprawni obsługę słuchaczy podcastów, łącząc ich subskrypcje treści App Store bezpośrednio z Apple Podcasts. Ta integracja umożliwia subskrybentom dostęp do ekskluzywnych treści, które w przeciwnym razie mogłyby być zablokowane z powodu konieczności płacenia za treść podcastu osobno lub przechodzenia przez inną aplikację.

Na przykład, jeśli wydawca wiadomości oparty na subskrypcji oferowałby również ekskluzywne podcasty swoim subskrybentom, mógłby wykorzystać ten nowy mechanizm łączenia w iOS 17, aby udostępniać odcinki tylko dla subskrybentów bezpośrednio przez Apple Podcasts. Wcześniej wydawcy treści musieliby utworzyć i zarządzać całkowicie oddzielną subskrypcją Apple Podcasts, aby płacić za treści podcastów, co mogłoby zniechęcić subskrybentów do uzyskiwania dostępu i korzystania z tych ekskluzywnych funkcji.

W zeszłym miesiącu The New York Times zdecydował się uruchomić własną, niezależną aplikację do strumieniowego przesyłania dźwięku, aby rozwiązać właśnie ten problem. Nowa aplikacja oferuje dostęp do wszystkich treści podcastów, w tym ekskluzywnych ofert dla płatnych subskrybentów. Nie jest jednak jasne, czy użytkownicy są zainteresowani instalowaniem kolejnej aplikacji poza preferowanymi odtwarzaczami podcastów tylko po to, aby uzyskać dostęp do treści jednego wydawcy, takiego jak NYT.

Dzięki procesowi łączenia i uwierzytelniania ułatwionemu przez nową aktualizację iOS 17, wydawcy tacy jak NYT mogą zapewnić swoim subskrybentom dostęp do ekskluzywnych treści bezpośrednio w aplikacji Apple Podcasts, z której wielu już korzysta i której ufa. Aktualizacja automatycznie połączy subskrypcje użytkownika zakupione za pośrednictwem zakupów w aplikacji w App Store. W przypadku subskrypcji zakupionych gdzie indziej, na przykład na stronie internetowej wydawcy, użytkownicy mogą po prostu przejść do strony kanału podcastu i kliknąć link z napisem "Jesteś już subskrybentem?", a następnie zalogować się i uwierzytelnić online.

Ekskluzywna zawartość może obejmować wszystko, co wydawca chce zaoferować, pod warunkiem, że jest w formacie audio. Subskrypcje Apple Podcasts są znane z oferowania płatnym klientom dodatkowych korzyści, takich jak słuchanie bez reklam, wczesny dostęp do odcinków, treści bonusowe, dostęp do archiwów lub możliwość wspierania ulubionych twórców.

Apple przewiduje, że aplikacje informacyjne, aplikacje zdrowotne i fitness oraz aplikacje dla dzieci i rodzin będą głównymi użytkownikami tej nowej funkcji. Wśród pierwszych użytkowników iOS 17 są Bloomberg, Calm, The Economist, L'Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post i WELT. The New York Times nie znajduje się jeszcze na tej liście, ale jest jeszcze czas, aby do niej dołączyć.

Oprócz tej aktualizacji, Apple umożliwia słuchanie płatnych historii audio z własnej usługi subskrypcji, Apple News+, za pośrednictwem aplikacji Apple Podcasts. Te profesjonalne narracje audio z najlepszych magazynów i gazet były wcześniej dostępne tylko w aplikacji Apple News.

